Copa pode exigir de Memphis sequência que ainda não teve no Corinthians em 2026 Atacante não engrenou maratona de jogos no ano e terá desafio no Mundial

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O Corinthians tem Memphis Depay como o único convocado do elenco para a Copa do Mundo de 2026. O atacante holandês conseguiu se manter bem avaliado pelo técnico Ronald Koeman mesmo em uma temporada com a minutagem abaixo do esperado e com uma lesão que o tirou dos gramados por mais tempo que o previsto. No Mundial, o camisa 10, que é tratado como uma das principais referências técnicas, pode ser exigido em campo de uma forma que ainda não foi ao longo do ano no Timão.

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Se tratando da maior competição que qualquer atleta de futebol almeja disputar, a Copa exige que os convocados se dediquem ao máximo fisicamente e isso se torna ainda mais relevante por ser um torneio de "tiro curto", formado por oito partidas no máximo e que acontecem de forma consecutiva. E é essa sequência que Memphis ainda não teve no Corinthians de forma constante. O atacante conseguiu imprimir uma "mini maratona" de jogos em suas oportunidades, ambas no começo de 2026.

Dos 14 jogos e 805 minutos feitos pelo holandês no Corinthians neste ano, o camisa 10 fez duas sequencias maiores de jogos, uma de cinco partidas e outra de seis. Apenas com esses recortes, Memphis já soma 11 jogos, 78% das partidas da temporada. O restante foi interrompido pelas lesões que teve, com destaque para o problema na coxa, que chegou a gerar doçuras sobre sua presença na Copa do Mundo.

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Isso dá uma média de 60 minutos em campo com o Corinthians a cada jogo, ou dois terços do tempo total, o que não é uma quantidade irrelevante. Se considerar o amistoso pré-Copa que Memphis fez com a Holanda na última semana, diante do Uzbequistão, o tempo médio em campo é de 56 minutos.

No Mundial, se a Holanda fizer uma campanha dos sonhos e chegar à final, Memphis pode ser exigido e uma sequência de oito partidas consecutivas, o que ainda não aconteceu em 2026. Pelo histórico do ano, o atacante não deve jogar todos os minutos de todas as partidas e, se mantiver a média de minutagem, faria 485 minutos em campo, ou 57% do tempo total da temporada.

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Isso significa que a Copa pode ser um marco importante para o atacante, que em quase todas as oportunidades de se manifestar como jogador do Corinthians afirmou que quer ter mais minutos em campo e, diante da incerteza sobre sua renovação de contrato, quer seguir no Timão no segundo semestre. O técnico Fernando Diniz pouco trabalhou com o atacante, mas também se posicionou favorável à continuidade de Memphis no time.

Uma boa sequência de minutos em campo na Copa do Mundo pode trazer de volta o camisa 10 que ajudou o Corinthians em 2025 e elevou tecnicamente o time, que terminou o ano com um título do Paulistão e da Copa do Brasil. Agora, cabe a Memphis se mostrar pronto fisicamente e ao técnico Ronald Koeman apostar no jogador para defender a Holanda no Mundial.

Memphis é o camisa 10 da Holanda na Copa. (Foto: Reprodução/Instagram)

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