Sem espaço com Dorival, lateral deixa o Corinthians e acerta com novo clube

O Corinthians acertou o empréstimo do lateral-direito Gabriel Caipira para o Betim, clube de Minas Gerais que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. A saída já foi oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (03), data de encerramento da janela de transferências.

O contrato do jogador com o Timão é válido até o final de 2026, e havia a possibilidade de uma extensão antes do empréstimo, o que não foi concluído. Ficou acordado entre as partes que uma eventual renovação poderá ocorrer de acordo com o rendimento do atleta no clube mineiro. O detalhe contratual foi publicado pelo jornalista "Victor Godoy".

Gabriel Caipira encerrou no ano passado sua passagem pelas categorias de base do Corinthians ao completar 21 anos. O lateral era capitão da equipe e, ao todo, disputou 87 partidas pelo Sub-20, com três gols marcados, além de ter atuado pelas equipes Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-16 e Sub-17.

Sem idade para seguir nas categorias de base, Gabriel Caipira não seria aproveitado no elenco profissional. Atualmente, Dorival Júnior conta com Matheuzinho, Pedro Milan e Victor Jacaré como opções para a lateral direita.

Por outro lado, cabe ressaltar que Gabriel Caipira é o único atleta da geração 2005 que estourou a idade para as categorias de base e que não foi liberado em definitivo pelo clube, mas sim emprestado para ganhar experiência fora e, posteriormente, ser avaliado para uma possível reintegração.

Gabriel Caipira era um dos líderes da base (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

