O atacante Memphis Depay deu uma entrada dura em Noa Lang durante o treino da seleção holandesa, nesta sexta-feira (5), no centro de treinamento em Orangeburg, em Nova York, nos Estados Unidos.

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Em uma roda de bobinho, quando Noa Lang foi receber a bola, Memphis tentou recuperar com o pé alto e acabou acertando as travas da chuteira no adversário.

Noa Lang fez cara de dor, mas recebeu o cumprimento de Memphis logo em seguida, em um gesto de pedido de desculpas.

Memphis Depay: veja o vídeo abaixo:

Entrada forte de Memphis Depay, atacante do Corinthians, em Noa Lang no treino da Holanda, realizado na manhã desta sexta-feira (05)



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A Holanda está no grupo F da Copa do Mundo e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

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O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

Antes, a Holanda faz o último compromisso antes da Copa do Mundo. A equipe enfrenta o Uzbequistão, na próxima segunda-feira (8), às 15h45, no Icahn Stadium, em Nova York. Vale destacar que a equipe de Ronald Koeman vem de derrota para a Argélia por 1 a 0.

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Noa Lang com a camisa do Corinthians

Curiosamente, os torcedores do Corinthians repercutiram, nas últimas horas, uma imagem do próprio Noa Lang vestindo a camisa do Timão durante a preparação da seleção holandesa para a Copa do Mundo. Memphis Depay foi quem compartilhou nas redes sociais.

Aos 26 anos, Noa Lang nasceu em Capelle aan den IJssel, na Holanda. O atleta atua principalmente como ponta esquerda, mas também pode desempenhar funções no meio-campo. Ao longo da formação, passou pelas categorias de base de RSV HION Rotterdam, Feyenoord e Beşiktaş, antes de chegar ao Ajax, clube onde foi revelado para o futebol profissional.

Noa Lang chamou atenção ao aparecer com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução)

Noa Lang construiu a parte mais sólida da carreira atuando pelo Club Brugge, da Bélgica. Pelo clube, disputou 125 partidas, marcou 38 gols e distribuiu 34 assistências, somando 72 participações diretas em gols. O desempenho o transformou em um dos principais destaques da equipe no período, contribuindo para títulos nacionais e despertando o interesse de clubes de outras ligas europeias.

Após a passagem de destaque na Bélgica, o atacante seguiu para o PSV, onde manteve números expressivos. Em 63 jogos, balançou as redes 19 vezes e deu 14 assistências, acumulando 33 participações em gols. Antes disso, também vestiu a camisa do Ajax, clube que o revelou, registrando quatro gols e uma assistência em 14 partidas. Durante o período em que pertencia ao clube de Amsterdã, ainda teve uma passagem por empréstimo pelo Twente, com um gol em sete confrontos.

Nos anos mais recentes, Lang atuou por Napoli e Galatasaray. Pelo clube italiano, participou de 27 partidas, com um gol e duas assistências, enquanto na equipe turca somou dois gols e três assistências em 19 jogos.

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