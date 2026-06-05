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Astro da Holanda aparece com camisa do Corinthians, e torcida alerta: 'Fácil'

Companheiro de Memphis representa o Galatasaray atualmente

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
09:59
Atualizado há 2 minutos
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Noa Lang em ação pela Holanda (Foto: Arquivo pessoal)
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Companheiro de Memphis Depay na Seleção Holandesa, Noa Lang apareceu com a camisa do Corinthians em uma foto. A atitude do craque do Galatasaray, da Turquia, repercutiu demais entre os torcedores do Timão.

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A imagem apareceu no Instagram de Memphis Depay, e Lang parece ter curtido o uniforme do Corinthians. O ponta-esquerda pertence ao Napoli, da Itália, mas está emprestado ao time turco para ter mais minutos.

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Nas redes sociais, torcedores do Corinthians repercutiram a atitude do ponta-esquerda, que é importante na Seleção Holandesa. Muitos chegaram a pedir a contratação do holandês. Veja os comentários abaixo:

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Memphis Depay, do Corinthians, vai vestir a camisa 10 na Copa do Mundo (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)
Memphis Depay, do Corinthians, vai vestir a camisa 10 na Copa do Mundo (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

Veja repercussão dos torcedores

Memphis, do Corinthians, vai vestir a 10 da Holanda

O técnico Ronald Koeman confirmou a numeração que os jogadores da seleção holandesa vão vestir durante a Copa do Mundo. Os números valem não apenas para o torneio mundial, mas também para o amistoso contra o Uzbequistão, na próxima segunda-feira (8).

O atacante Memphis Depay, destaque da equipe e do Corinthians, vai vestir a camisa 10. Já o zagueiro Virgil van Dijk, capitão da seleção, usará a camisa 4. O atacante Cody Gakpo ficará com a 11.

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— Acho que eles têm o direito de se sentirem confortáveis com um número específico. Virgil usa a braçadeira de capitão, mas isso não significa que os outros não tenham voz — disse Koeman, em entrevista ao Telegraaf.

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

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