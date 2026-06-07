Seleção da vida real #6: o rapper e fã de felinos, Memphis Depay

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Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, é um dos principais nomes da seleção holandesa e vai disputar a sua terceira Copa do Mundo em 2026. Campeão da Copa do Brasil e do Paulistão pelo Timão, o atleta chegou ao futebol brasileiro em 2024 após passagens por clubes como Barcelona, Manchester United, Atlético de Madrid e Lyon.

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Muito antes de vir ao Corinthians, o atleta de 32 anos sempre teve uma relação especial com o Brasil, especialmente após o torneio mundial de 2014, quando disputou a sua primeira Copa. Na ocasião, ainda com 20 anos, jogou quatro partidas e marcou dois gols na fase de grupos.

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Em setembro de 2025, o meia-atacante tornou-se o maior artilheiro da história da seleção de Países Baixos, superando Van Persie, que tinha 50 gols. A marca foi batida em um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Lituânia, que terminou com o placar de 3 a 2 a favor da sua equipe.

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Considerando o protagonismo do jogador na Copa do Mundo, o Lance! preparou um perfil do astro com hábitos e fatos fora dos gramados.

Origens

Memphis nunca teve contato com o pai, que deixou a família quando o jogador tinha apenas três anos de idade. Desde então, o jogador pede para não ser vinculado ao sobrenome "Depay", que é ligado ao lado paterno. Durante a infância em Moordrecht, no sul do país, o holandês passou por dificuldades dentro de casa por sofrer agressões da família do seu padrasto. Essa situação no ambiente doméstico o fez recorrer às ruas e, consequentemente, se aproximar do álcool, drogas e criminalidade antes de engrenar no futebol.

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Mesmo distante do pai, que nasceu em Gana, o jogador decidiu se aproximar das origens africanas e mantém projetos sociais ativos no país. Seguindo a linha da sua clássica comemoração tampando os ouvidos, Memphis promove ações de suporte a jovens em situações vulneráveis, além de auxiliar pessoas com deficiências visuais e auditivas.

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Memphis Depay, camisa 10 da seleção holandesa, em Gana, na África (Foto: Divulgação)

Músico

Além da carreira como atleta, Memphis Depay possui uma trajetória consolidada na música. Apesar de não realizar shows ou apresentações, o jogador tem diversas composições com milhões de visualizações nas plataformas digitais, como YouTube e Spotify. O seu gênero preferido é o Hip Hop, que geralmente está presente nas suas publicações nas redes sociais e influencia a maneira como se veste também.

O jogador utiliza a música como uma forma de expressar os seus sentimentos, experiências e dores pessoais. Um dos seus principais lançamentos se chama "2 Corinthians 5:7", que faz referência a um versículo da Bíblia. Desde que chegou ao Corinthians, o camisa 10 já lançou músicas com participação de MC Hariel, um dos maiores artistas do rap e funk brasileiro, além de torcedor ilustre do Timão.

Seu canal no YouTube possui 21 vídeos, mais de um milhão de inscritos, e a sua primeira música publicada foi no ano de 2017, quando atuava pelo Manchester United, da Inglaterra. Chamada "LA Vibes", a canção tem a participação de Quincy Promes, ex-companheiro de seleção holandesa que está preso por envolvimento em crimes domésticos e internacionais.

Memphis Depay também é músico (Foto: memphisdepay/instagram)

Apaixonado por felinos

Em 2019, quando tinha 25 anos, Memphis lançou uma autobiografia intitulada "Heart of a Lion" (Coração de um Leão) e nela conta detalhes da sua história, como a infância conturbada pela ausência do pai e forte ligação com as ruas. Além disso, detalha um pouco da sua paixão por felinos, o que ajuda a compreender o nome do livro.

— Sempre tive a sensação de que fui criado na selva: sempre estive ao ar livre, estive em áreas difíceis e passei por momentos difíceis. O leão é para mim o rei da selva, e sempre fiquei de pé, mesmo quando era difícil — revelou o jogador.

A paixão pelo animal se estendeu ao seu corpo, já que o jogador possui um leão que cobre a maior parte das suas costas e, em 2020, durante a pandemia, o atleta adotou um ligre, animal oriundo do cruzamento de uma tigresa com um leão.

Memphis, que é apaixonado por felinos,a dotou um ligre durante a pandemia em 2020 (Foto: Reprodução)

Colecionador de carros e relógios

Outra paixão do jogador do Corinthians é a moda e, desde quando defendia clubes europeus, o atleta coleciona relógios e carros de luxo. Segundo ele, essa vontade começou quando ainda pertencia ao PSV, clube que o revelou nos Países Baixos.

— Quando eu jogava no PSV, a Mercedes nos patrocinava. Então, foi minha marca favorita por muito tempo. Aos 21 anos, comecei a comprar Rolls-Royces, e o meu primeiro contava com dezoito alto-falantes. É um modelo Wraith e o tenho até hoje. Agora, passei a investir em carros exóticos, como Ferrari. Também tenho a Mercedes Maybach — revelou em entrevista à GQ Brasil.

Sobre relógios, o atleta também revelou os seus modelos favoritos.

— Rolex, um clássico. Curto Richard Mille, um dos mais confortáveis. Audemars Piguet também aparece como um dos meus favoritos — disse Memphis.

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