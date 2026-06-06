Campeão, joias e seleção: o desempenho dos emprestados do Corinthians
Atletas cedidos pelo clube vivem momentos distintos na temporada
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O Corinthians acompanha de perto o desempenho dos jogadores emprestados nesta temporada. Enquanto alguns atletas conseguiram sequência e se destacam em seus novos clubes, outros ainda buscam mais espaço em campo.
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Atualmente, a lista de empréstimos conta com nomes formados na base e tratados como promessas do clube, como Ryan e Léo Mana, além do goleiro Matheus Donelli, também revelado no Terrão e já com experiência no elenco profissional. O grupo inclui ainda Cacá, Félix Torres e Diego Palacios, jogadores que completam a relação de atletas cedidos pelo Corinthians na temporada.
Veja o desempenho dos emprestados do Corinthians
Matheus Donelli - Goleiro
Em fevereiro, o Corinthians acertou o empréstimo do goleiro ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, até o meio deste ano. Até o momento, porém, o jogador ainda não entrou em campo pela equipe. A tendência é que o vínculo por empréstimo seja renovado.
Matheus Donelli iniciou sua trajetória no futsal do clube e passou por todas as categorias de base. Subiu à equipe principal em 2020 e, de lá para cá, somou 28 jogos com três títulos conquistados: Paulistão (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026).
Validade do empréstimo: 30/06/2026
Contrato com o Corinthians: 30/06/2028
Números pelo Corinthians
- 28 jogos
- 3 jogos sem sofrer gols
- 38 gols sofridos (1.3 p/j.)
- 79 defesas (2.8 p/j.)
- 44 defesas de chute de dentro da área (1.6 p/j.)
- 68% de bolas defendidas
- 6.80 Nota Sofascore
Cacá - Zagueiro
Titular desde que chegou ao Vitória, o zagueiro Cacá soma 22 partidas na temporada e marcou um gol. Além da contribuição ofensiva, o defensor se destaca pelos números defensivos, com 104 cortes, média de 4,7 por jogo, e 78 bolas recuperadas, o equivalente a 3,6 por partida. Nos duelos, registra aproveitamento de 43%, enquanto mantém 89% de precisão nos passes. O desempenho rende ao jogador nota média de 6,71 no Sofascore.
Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro se transferiu ao futebol japonês em 2021. Após duas temporadas no país asiático, ele retornou ao Brasil para defender o Athletico, sua última equipe antes de assinar com o Corinthians.
Validade do empréstimo: 31/12/2026
Contrato com o Corinthians: 31/12/2028
Números pelo Corinthians
- 71 jogos
- 8 gols
- 1 assistência
- 282 cortes (4.0 p/j.)
- 71 desarmes (1.0 p/j.)
- 198 bolas recuperadas (2.8 p/j.)
- 1 erro que levou a gol
- 59% duelos ganhos
- 91% de acerto no passe
- 6.98 Nota Sofascore
Léo Mana - Lateral
No Criciúma, Léo Mana disputou oito partidas desde que chegou ao clube, em agosto do ano passado, sendo titular em apenas uma delas. O lateral tem média de 27 minutos em campo por jogo e acumula 11 bolas recuperadas, com média de 1,4 por partida. Nos duelos, registra aproveitamento de 36%, além de 77% de acerto nos passes.
O desempenho do jogador resulta em nota média de 6,64 no Sofascore. Léo Mana foi campeão da Taça Acesc 70 anos pelo Criciúma.
Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.
O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.
Validade do empréstimo: 31/07/2026
Contrato com o Corinthians: 31/12/2029
Léo Mana - Corinthians
- 30 jogos
- 18 titular
- 52 minutos jogados por jogo
- 57 bolas recuperadas (1.9 p/j.)
- 34 desarmes (1.1 p/j.)
- 54% duelos ganhos
- 82% acerto no passe
- 6.71 Nota Sofascore
Félix Torres - Zagueiro
Emprestado ao Internacional, Félix Torres disputou 19 partidas na temporada e contribuiu com dois gols. O zagueiro se destaca pelos números defensivos, com 71 cortes, média de 3,7 por jogo, 65 bolas recuperadas e 27 interceptações. Além disso, registra 86% de acerto nos passes e aproveitamento de 58% nos duelos disputados. O desempenho do defensor rende nota média de 6,88 no Sofascore.
Pelo clube Colorado, Félix Torres vive bom momento e teve a convocação confirmada para a Copa do Mundo na semana passada.
O jogador foi contratado em 2024 pelo Corinthians como uma das primeiras negociações da gestão de Augusto Melo. Na ocasião, o Corinthians anunciou um contrato com o zagueiro válido até 31 de dezembro de 2027. Cabe ressaltar que o clube atrasou pagamentos ao Santos Laguna e sofreu um transfer ban em agosto do ano passado. A dívida foi quitada em janeiro deste ano, o que permitiu o encerramento da punição.
Validade do empréstimo: 31/12/2026
Contrato com o Corinthians: 31/12/2027
Números pelo Corinthians
- 80 jogos
- 1 gol
- 284 cortes (3.6 p/j.)
- 313 bolas recuperadas (3.9 p/j.)
- 110 interceptações (1.4 p/j.)
- 86% acerto no passe
- 56% duelos ganhos
- 6.88 Nota Sofascore
Ryan - Meio-campista
Emprestado ao Fortaleza, Ryan disputou 20 partidas na temporada, sendo titular em 12 delas. O meio-campista contribuiu com 13 passes decisivos, média de 0,7 por jogo, e também apresenta números consistentes na marcação, com 40 bolas recuperadas, 20 desarmes e 14 interceptações. Além disso, registra 90% de acerto nos passes e aproveitamento de 39% nos duelos disputados.
O desempenho do jogador rende nota média de 6,74 no Sofascore. Pelo Fortaleza, conquistou o Campeonato Cearense.
Cria do Terrão, o volante foi campeão da Copinha em 2024, último título do Corinthians na competição. Nos profissionais, disputou 59 partidas, sendo 22 como titular. O jogador também fez parte das conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil em 2025.
Validade do empréstimo: 31/12/2026
Contrato com o Corinthians: 31/12/2028
Números pelo Corinthians
- 59 jogos
- 22 titular
- 1 gol
- 2 assistências
- 17 passes decisivos (0.3 p/j.)
- 107 bolas recuperadas (1.8 p/j.)
- 90 desarmes (1.5 p/j.)
- 28 interceptações (0.5 p/j.)
- 91% acerto no passe
- 48% duelos ganhos
- 6.70 Nota Sofascore
Diego Palacios - Lateral
Na Universidad Católica de Quito, Diego Palacios disputou 10 partidas na temporada, todas saindo do banco de reservas, com média de 17 minutos em campo por jogo. O lateral soma dois passes decisivos e apresenta participação defensiva com 11 bolas recuperadas, três desarmes e cinco interceptações. Além disso, registra 87% de acerto nos passes e aproveitamento de 63% nos duelos disputados. O desempenho do jogador rende nota média de 6,81 no Sofascore.
O Corinthians contratou Diego Palacios até o final de 2027. O último clube do jogador antes do Timão foi o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Sua multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635,7 milhões) para o internacional.
Validade do empréstimo: 31/12/2026
Contrato com o Corinthians: 31/12/2027
Números pelo Corinthians
- 4 jogos
- 1 titular
- 23 minutos jogados por jogo
- 1 chance clara criada
- 3 passes decisivos (0.8 p/j.)
- 7 bolas recuperadas (1.8 p/j.)
- 1 desarme (0.3 p/j.)
- 2 interceptações (0.5 p/j.)
- 91% acerto no passe
- 50% duelos ganhos
- 6.73 Nota Sofascore
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