Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Corinthians acompanha de perto o desempenho dos jogadores emprestados nesta temporada. Enquanto alguns atletas conseguiram sequência e se destacam em seus novos clubes, outros ainda buscam mais espaço em campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Atualmente, a lista de empréstimos conta com nomes formados na base e tratados como promessas do clube, como Ryan e Léo Mana, além do goleiro Matheus Donelli, também revelado no Terrão e já com experiência no elenco profissional. O grupo inclui ainda Cacá, Félix Torres e Diego Palacios, jogadores que completam a relação de atletas cedidos pelo Corinthians na temporada.

Emprestados pelo Corinthians (Foto: Arte Lance!/Gemini)

Veja o desempenho dos emprestados do Corinthians

Matheus Donelli - Goleiro

Em fevereiro, o Corinthians acertou o empréstimo do goleiro ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, até o meio deste ano. Até o momento, porém, o jogador ainda não entrou em campo pela equipe. A tendência é que o vínculo por empréstimo seja renovado.

continua após a publicidade

Matheus Donelli iniciou sua trajetória no futsal do clube e passou por todas as categorias de base. Subiu à equipe principal em 2020 e, de lá para cá, somou 28 jogos com três títulos conquistados: Paulistão (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026).

Validade do empréstimo: 30/06/2026

Contrato com o Corinthians: 30/06/2028

Números pelo Corinthians

28 jogos 3 jogos sem sofrer gols 38 gols sofridos (1.3 p/j.) 79 defesas (2.8 p/j.) 44 defesas de chute de dentro da área (1.6 p/j.) 68% de bolas defendidas 6.80 Nota Sofascore

Cacá - Zagueiro

Titular desde que chegou ao Vitória, o zagueiro Cacá soma 22 partidas na temporada e marcou um gol. Além da contribuição ofensiva, o defensor se destaca pelos números defensivos, com 104 cortes, média de 4,7 por jogo, e 78 bolas recuperadas, o equivalente a 3,6 por partida. Nos duelos, registra aproveitamento de 43%, enquanto mantém 89% de precisão nos passes. O desempenho rende ao jogador nota média de 6,71 no Sofascore.

continua após a publicidade

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro se transferiu ao futebol japonês em 2021. Após duas temporadas no país asiático, ele retornou ao Brasil para defender o Athletico, sua última equipe antes de assinar com o Corinthians.

Validade do empréstimo: 31/12/2026

Contrato com o Corinthians: 31/12/2028

Números pelo Corinthians

71 jogos 8 gols 1 assistência 282 cortes (4.0 p/j.) 71 desarmes (1.0 p/j.) 198 bolas recuperadas (2.8 p/j.) 1 erro que levou a gol 59% duelos ganhos 91% de acerto no passe 6.98 Nota Sofascore

Léo Mana - Lateral

No Criciúma, Léo Mana disputou oito partidas desde que chegou ao clube, em agosto do ano passado, sendo titular em apenas uma delas. O lateral tem média de 27 minutos em campo por jogo e acumula 11 bolas recuperadas, com média de 1,4 por partida. Nos duelos, registra aproveitamento de 36%, além de 77% de acerto nos passes.

O desempenho do jogador resulta em nota média de 6,64 no Sofascore. Léo Mana foi campeão da Taça Acesc 70 anos pelo Criciúma.

Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.

O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.

Validade do empréstimo: 31/07/2026

Contrato com o Corinthians: 31/12/2029

Léo Mana - Corinthians

30 jogos 18 titular 52 minutos jogados por jogo 57 bolas recuperadas (1.9 p/j.) 34 desarmes (1.1 p/j.) 54% duelos ganhos 82% acerto no passe 6.71 Nota Sofascore

Félix Torres - Zagueiro

Emprestado ao Internacional, Félix Torres disputou 19 partidas na temporada e contribuiu com dois gols. O zagueiro se destaca pelos números defensivos, com 71 cortes, média de 3,7 por jogo, 65 bolas recuperadas e 27 interceptações. Além disso, registra 86% de acerto nos passes e aproveitamento de 58% nos duelos disputados. O desempenho do defensor rende nota média de 6,88 no Sofascore.

Pelo clube Colorado, Félix Torres vive bom momento e teve a convocação confirmada para a Copa do Mundo na semana passada.

O jogador foi contratado em 2024 pelo Corinthians como uma das primeiras negociações da gestão de Augusto Melo. Na ocasião, o Corinthians anunciou um contrato com o zagueiro válido até 31 de dezembro de 2027. Cabe ressaltar que o clube atrasou pagamentos ao Santos Laguna e sofreu um transfer ban em agosto do ano passado. A dívida foi quitada em janeiro deste ano, o que permitiu o encerramento da punição.

Validade do empréstimo: 31/12/2026

Contrato com o Corinthians: 31/12/2027

Números pelo Corinthians

80 jogos 1 gol 284 cortes (3.6 p/j.) 313 bolas recuperadas (3.9 p/j.) 110 interceptações (1.4 p/j.) 86% acerto no passe 56% duelos ganhos 6.88 Nota Sofascore

Félix Torres vive bom momento no Internacional (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

Ryan - Meio-campista

Emprestado ao Fortaleza, Ryan disputou 20 partidas na temporada, sendo titular em 12 delas. O meio-campista contribuiu com 13 passes decisivos, média de 0,7 por jogo, e também apresenta números consistentes na marcação, com 40 bolas recuperadas, 20 desarmes e 14 interceptações. Além disso, registra 90% de acerto nos passes e aproveitamento de 39% nos duelos disputados.

O desempenho do jogador rende nota média de 6,74 no Sofascore. Pelo Fortaleza, conquistou o Campeonato Cearense.

Cria do Terrão, o volante foi campeão da Copinha em 2024, último título do Corinthians na competição. Nos profissionais, disputou 59 partidas, sendo 22 como titular. O jogador também fez parte das conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil em 2025.

Validade do empréstimo: 31/12/2026

Contrato com o Corinthians: 31/12/2028

Números pelo Corinthians

59 jogos 22 titular 1 gol 2 assistências 17 passes decisivos (0.3 p/j.) 107 bolas recuperadas (1.8 p/j.) 90 desarmes (1.5 p/j.) 28 interceptações (0.5 p/j.) 91% acerto no passe 48% duelos ganhos 6.70 Nota Sofascore

Diego Palacios - Lateral

Na Universidad Católica de Quito, Diego Palacios disputou 10 partidas na temporada, todas saindo do banco de reservas, com média de 17 minutos em campo por jogo. O lateral soma dois passes decisivos e apresenta participação defensiva com 11 bolas recuperadas, três desarmes e cinco interceptações. Além disso, registra 87% de acerto nos passes e aproveitamento de 63% nos duelos disputados. O desempenho do jogador rende nota média de 6,81 no Sofascore.

O Corinthians contratou Diego Palacios até o final de 2027. O último clube do jogador antes do Timão foi o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Sua multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635,7 milhões) para o internacional.

Validade do empréstimo: 31/12/2026

Contrato com o Corinthians: 31/12/2027

Números pelo Corinthians

4 jogos 1 titular 23 minutos jogados por jogo 1 chance clara criada 3 passes decisivos (0.8 p/j.) 7 bolas recuperadas (1.8 p/j.) 1 desarme (0.3 p/j.) 2 interceptações (0.5 p/j.) 91% acerto no passe 50% duelos ganhos 6.73 Nota Sofascore

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.