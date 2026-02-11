O Corinthians encaminhou a saída do zagueiro Fernando Vera, de 20 anos, para o ZTE, da Hungria. A informação foi inicialmente publicada pela "TMC" e confirmada pelo Lance!.

O Timão aceitou liberar o jogador de forma gratuita, mas garantiu 10% dos direitos econômicos do atleta. Os demais percentuais ficaram divididos entre o clube húngaro, que adquiriu 80%, e o próprio jogador, que manteve 10%.

O jovem paraguaio fez quase toda a sua formação nas categorias de base do Cerro Porteño, clube que defendeu até 2022, quando se transferiu para o Ska Brasil. O contrato de Fernando Vera com o Corinthians era válido até junho de 2026.

Pela equipe sub-20 do Corinthians, disputou 60 partidas e marcou um gol. Nesta temporada, atuou em quatro jogos da Copinha, competição em que o Timão caiu na segunda fase.

Fernando Vera disputou a Copinha deste ano (Foto: Reprodução/Instagram)

Mudanças na base do Corinthians

O Corinthians vem passando por uma reformulação nas categorias de base. Robson Zimerman foi desligado da função de coordenador do futebol de base, enquanto Carlos Auricchio, o Nenê do Posto, deixou o cargo de diretor estatutário da área.

De acordo com apuração do Lance!, Nenê do Posto estava insatisfeito com decisões tomadas pelo executivo Erasmo Damiani, responsável por conduzir mudanças no departamento desde sua chegada. Recentemente, Ricardo Oliveira, da área de captação, também foi desligado.

Por fim, o Timão anunciou a contratação de Ricardo Drubscky para o cargo de coordenador técnico do futebol de base masculino.

