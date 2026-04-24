Escalação: Corinthians tem retorno de titular às vésperas de enfrentar o Vasco

O Corinthians teve uma novidade nesta sexta-feira (24) durante a preparação para enfrentar o Vasco da Gama, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante André voltou a treinar com o elenco e pode voltar a ser relacionado.

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O "Filho do Terrão" ficou fora dos últimos treinamentos e também não atuou no jogo contra o Barra, por conta de um quadro gripal. A última partida de André foi no duelo contra o Santa Fe, pela Libertadores, no dia 15 de abril.

Por outro lado, a comissão técnica ainda não poderá contar com dois atletas importantes diante do Vasco. O goleiro Hugo Souza e o lateral Matheuzinho seguem fora após punição aplicada pelo STJD em razão das ocorrências no dérbi contra o Palmeiras.

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Assim, a provável escalação do Corinthians contra o Vasco é: Kauê; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kaio César (Lingard) e Yuri Alberto.

Preparação

A programação do dia começou com uma apresentação de vídeo na Sala de Preleção Flexform, com orientações da comissão técnica. Em seguida, os jogadores passaram por exercícios de força na academia e aquecimento em campo, com atividades de coordenação motora e saltos. Depois disso, o grupo participou de uma dinâmica de dois contra dois, com foco em transições rápidas.

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Na parte final do treino, o técnico Fernando Diniz comandou um trabalho tático em campo reduzido, com enfrentamentos de dez contra dez. O treinador aproveitou a atividade para observar variações e testar possíveis mudanças na formação titular que pode iniciar a partida contra o Vasco.

A equipe corinthiana encerra a preparação para o jogo na manhã deste sábado (25), no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão recebe o Vasco às 16h do domingo (26), na Neo Química Arena.

André voltou aos treinos no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians x Vasco

O último encontro entre Corinthians e Vasco ficou eternizado nos corações da Fiel e do elenco do Timão. No dia 21 de dezembro de 2025, no Maracanã, o Alvinegro venceu o time carioca por 2 a 1 e conquistou sua quarta Copa do Brasil. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do título.

O Corinthians vem de vitória por 1 a 0 sobre o Barra, fora de casa, pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, no entanto, a situação é mais delicada: dentro da zona de rebaixamento, com 12 pontos, o Timão não vence há nove rodadas.

Já o Vasco também chega embalado por vitória fora de casa na Copa do Brasil, ao bater o Paysandu por 2 a 0. No Brasileirão, a equipe soma 16 pontos e ocupa posição intermediária na tabela.

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