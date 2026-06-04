Holanda: qual número Memphis Depay vai usar na Copa do Mundo?

O técnico Ronald Koeman confirmou a numeração que os jogadores da seleção holandesa vão vestir durante a Copa do Mundo. Os números valem não apenas para o torneio mundial, mas também para o amistoso contra o Uzbequistão, na próxima segunda-feira (8).

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O atacante Memphis Depay, destaque da equipe e do Corinthians, vai vestir a camisa 10. Já o zagueiro Virgil van Dijk, capitão da seleção, usará a camisa 4. O atacante Cody Gakpo ficará com a 11.

— Acho que eles têm o direito de se sentirem confortáveis com um número específico. Virgil usa a braçadeira de capitão, mas isso não significa que os outros não tenham voz — disse Koeman, em entrevista ao Telegraaf.

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Confira a numeração completa

1. Bart Verbruggen

2. Jurriën Timber

3. Marten de Roon

4. Virgil van Dijk

5. Nathan Aké

6. Jan Paul van Hecke

7. Justin Kluivert

8. Ryan Gravenberch

9. Wout Weghorst

10. Memphis Depay

11. Cody Gakpo

12. Mats Wieffer

13. Robin Roefs

14. Tijjani Reijnders

15. Micky van de Ven

16. Guus Til

17. Noa Lang

18. Donyell Malen

19. Brian Brobbey

20. Teun Koopmeiners

21. Frenkie de Jong

22. Denzel Dumfries

23. Mark Flekken

24. Crysencio Summerville

25. Jorrel Hato

26. Quinten Timber

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

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O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

Memphis Depay vai vestir a camisa 10 na Copa do Mundo (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

Memphis Depay pela Seleção da Holanda

Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda no ano passado ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 108 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 32 assistências e mantém média de participação em gol a cada 69 minutos.

O camisa 10 estreou pela seleção principal neerlandesa em 15 de outubro de 2013, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. No Mundial disputado no Brasil, Memphis ganhou destaque ao marcar o gol da vitória sobre a Austrália e se tornar o jogador mais jovem da Holanda a balançar as redes em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante a campanha, também marcou contra o Chile e terminou indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da competição, conquistado por Paul Pogba.

Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, Memphis voltou a ser decisivo pela seleção neerlandesa. O atacante marcou nas oitavas de final diante dos Estados Unidos e alcançou a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da Holanda, ficando atrás apenas de Robin van Persie. O desempenho consolidou ainda mais a importância do jogador na equipe nacional.

Três anos depois, em junho de 2025, Memphis igualou os 50 gols de Van Persie ao marcar duas vezes na vitória sobre Malta, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além da eficiência ofensiva, o atacante apresenta números consistentes em outros fundamentos, com 53% de aproveitamento nos dribles, 47% de conversão em grandes chances e média de quatro duelos ganhos por partida pela seleção neerlandesa.

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