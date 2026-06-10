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Atacante do Atlético-MG revela proposta do Corinthians

Bernard afirma que priorizou retorno ao Galo e recusou investidas de outros clubes

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
10/06/2026 11:08
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Bernard falou sobre proposta do Corinthians (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Bernard falou sobre proposta do Corinthians (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O atacante Bernard, do Atlético-MG, revelou que recebeu uma proposta do Corinthians. A oferta aconteceu antes do retorno ao clube mineiro, onde é ídolo, em 2024. Em alta sob o comando de Eduardo Domínguez, o meia vive um de seus melhores momentos desde a volta ao Galo.

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    — Tiveram muitas propostas, umas quatro. Mas sempre que meu empresário trazia as notícias, eu dizia que não queria ouvir, queria conversar com o Galo, entrar em um consenso para voltar. Em nenhum momento pensei em fazer leilão — disse Bernard em entrevista à Rede 98.

    Pelo Atlético-MG, Bernard foi campeão da Libertadores de 2013 e bicampeão mineiro (2012 e 2013). Foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde permaneceu por cinco anos, até se transferir ao Everton, da Inglaterra. Depois, passou pelo Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, antes de chegar ao Panathinaikos, da Grécia.

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    — Só queria conversar com a diretoria para voltar. Chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo e Palmeiras (mais de uma vez). Chegou proposta com valores mais altos que os oferecidos pelo Atlético, mas eu queria estar aqui, estou muito feliz — relembrou o meia.

    Bernard vive bom momento no Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
    Bernard vive bom momento no Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

    Bernard comenta nova fase no Atlético-MG

    Com Eduardo Domínguez, Bernard já soma 20 partidas, com quatro gols e duas assistências. Segundo o atleta, o argentino tem dado mais abertura para o diálogo internamente.

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    — Eu sempre deixei claro que sou empregado, obedeço as ordens. Se eu tenho a oportunidade de conversar, eu converso. Já tive essa oportunidade (com o Barba), deixei claro que me sinto confortável do lado esquerdo. Mas que estava aberto a me adaptar em qualquer posição. Por mais que eu jogue na esquerda, posso jogar centralizado, vou fazer meu melhor. Pode não ser o melhor para os outros, mas o meu melhor. Tive essa conversa. Mas foram aparecendo oportunidades, no clássico contra o Cruzeiro — comentou o jogador.

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