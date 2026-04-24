O volante Allan, do Corinthians, foi suspenso por uma partida nesta sexta-feira (24) pelo (STJD) Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A punição ocorreu em razão da expulsão na partida contra o Fluminense, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

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O meio-campista recebeu cartão vermelho após fazer um gesto obsceno direcionado a Lucho Acosta durante o confronto. A atitude foi relatada pela arbitragem e resultou na denúncia levada a julgamento.

Enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, o camisa 29 poderia pegar até seis jogos de suspensão. No entanto, a pena foi fixada em uma partida, já cumprida no duelo seguinte, diante do Internacional.

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O volante André foi expulso pelo mesmo motivo no clássico contra o Palmeiras, no último dia 12, pelo Campeonato Brasileiro, e, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, realizado de forma rápida, recebeu a mesma punição de uma partida de suspensão, já cumprida no confronto seguinte, diante do Vitória.

Allan foi expulso após gesto durante a partida contra o Fluminense(Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Allan se desculpou com a torcida do Corinthians

Após a expulsão na partida, Allan publicou texto em seu perfil no Instagram assumindo o erro. O volante se desculpou com companheiros de equipe, comissão técnica, clube e torcedores. Em parte do seu texto, o jogador cita que ficou mexido durante o jogo, mas não justifica o ato.

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— Dentro de campo, muitas vezes o jogo mexe com a cabeça, com a emoção, com o calor do momento. Mas nada disso justifica a minha atitude. Eu assumo o meu erro e peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários. Sou profissional, sei da responsabilidade que tenho e sei que atitudes falam mais do que palavras — escreveu Allan em suas redes sociais.

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