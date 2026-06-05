Corinthians chega à pausa com cenários diferentes entre os reforços

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O Corinthians chega à pausa para a Copa do Mundo com um balanço positivo, mas ainda desigual, dos reforços contratados para a temporada de 2026. Dos sete jogadores que desembarcaram no clube neste ano, alguns conseguiram se firmar entre os titulares ou ganhar protagonismo ao longo da temporada, enquanto outros seguem em busca de mais espaço e de melhores atuações para justificar o investimento feito pela diretoria.

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Entre os destaques, Gabriel Paulista assumiu rapidamente a titularidade na defesa, enquanto Jesse Lingard superou as limitações físicas iniciais e conquistou seu espaço na equipe. Zakaria Labyad também aproveitou as oportunidades saindo do banco e se tornou uma opção frequente para Fernando Diniz.

Em contrapartida, jogadores como Allan e Pedro Milans ainda não conseguiram apresentar seu melhor rendimento e chegam à parada do calendário com a necessidade de evoluir para ampliar sua participação no elenco alvinegro.

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Veja abaixo o balanço dos jogadores do Corinthians

Jesse Lingard - meio-campista

Anunciado no dia 6 de março, Lingard precisou de tempo para encontrar sua melhor forma física. Nas primeiras partidas, começou entre os reservas, mas, com o passar do tempo, assumiu a titularidade, especialmente na vaga de Memphis Depay, que estava lesionado.

Números pelo Corinthians:

17 jogos (9 titular) 763 minutos jogados (44 mins por jogo) 2 gols 1 assistência 254 mins p/ participar de gol 8 finalizações (4 no gol) no total 0.5 finalizações por jogo 4.0 finalizações p/ marcar gol 1 grande chance criada 0.4 passe decisivo por jogo 0.2 dribles certos (30% de acerto) por jogo 84% acerto no passe 50% acerto no passe longo 1.5 bolas recuperadas por jogo 0.5 desarmes por jogo Nota Sofascore 6.73

Zakaria Labyad

Zakaria Labyad chegou ao Corinthians sob desconfiança, principalmente após o técnico Dorival Júnior, então treinador do clube, afirmar que não havia pedido a contratação do jogador. Apesar de ter apenas um jogo como titular, o marroquino conseguiu se destacar nas partidas em que entrou ao longo do jogo. Foram dele os gols da vitória diante do Atlético-MG e do empate contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores.

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Nas últimas partidas, ganhou espaço com o técnico Fernando Diniz e passou a ser uma espécie de "12º" jogador do elenco.

— Foi um mérito coletivo, além logicamente da qualidade individual do Zakaria na finalização, do Matheuzinho no cruzamento. Eu conhecia pouco, mas fui conhecendo ele nos treinamentos e jogos. Nessa loucura de calendário, muitos jogos, no primeiro momento resolvi modificar pouco a equipe. Ele tava com a minutagem baixa por dois motivos, o principal porque tinha pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. Conforme os jogos foram acontecendo fui me inteirando da capacidade dele. Tem volume técnico e é um grande profissional. Foi mérito — disse Fernando Diniz após a vitória contra o Atlético-MG.

Números pelo Corinthians:

14 jogos (1 titular) 280 minutos jogados (20 mins por jogo) 2 gols 1 assistência 93 mins p/ participar de gol 10 finalizações (4 no gol) no total 0.7 finalizações por jogo 5.0 finalizações p/ marcar gol 3 grandes chances criadas 0.9 passe decisivo por jogo 0.2 dribles certos (75% de acerto) por jogo 83% acerto no passe 20% acerto no passe longo 0.6 bolas recuperadas por jogo 0.2 desarmes por jogo Nota Sofascore 6.69

Kaio César - atacante

O atacante foi anunciado em janeiro, mas demorou para emplacar uma sequência, principalmente após sofrer duas lesões. A primeira foi uma lesão no músculo posterior da coxa direita, em fevereiro. A segunda, uma inflamação perifibrótica na mesma região de uma lesão anterior.

Após se recuperar, conseguiu ganhar espaço e foi para a pausa da Copa do Mundo em alta, após marcar na vitória sobre o Grêmio, fora de casa.

— A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.

Kaio César, atacante do Corinthians (Foto: Gaston Britos/FocoUy/DiaEsportivo/Folhapress)

Números pelo Corinthians:

14 jogos (4 titular) 552 minutos jogados (39 mins por jogo) 1 gol 2 assistências 184 mins p/ participar de gol 15 finalizações (6 no gol) no total 1.1 finalizações por jogo 15.0 finalizações p/ marcar gol 100% conversão de chances claras 2 grandes chances criadas 0.9 passe decisivo por jogo 1.6 dribles certos (53% de acerto) por jogo 61% eficiência nos duelos 1.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.97

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Allan - volante

O jogador chegou ao Corinthians com o aval do técnico Dorival Júnior e, apesar de ter sido titular em algumas partidas, ainda não conseguiu apresentar seu melhor futebol. Na derrota diante do Platense, por exemplo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores, foi substituído e recebeu vaias dos torcedores.

Números pelo Corinthians:

22 jogos (12 titular) 11 finalizações (2 no gol) no total 0.5 finalizações por jogo 0.4 passe decisivo por jogo 0.4 dribles certos (72% de acerto) por jogo 87% acerto no passe 53% acerto no passe longo 2.5 bolas recuperadas por jogo 1.1 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 58% eficiência nos duelos 0.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.80

Matheus Pereira - volante

Vindo por empréstimo do Fortaleza, ganhou oportunidades com Dorival Júnior, mas perdeu espaço com Fernando Diniz. Das 16 partidas do Timão sob o comando do treinador, disputou apenas seis, sendo duas como titular.

Números pelo Corinthians:

19 jogos (11 titular) 15 finalizações (2 no gol) no total 0.8 finalizações por jogo 0.4 passe decisivo por jogo 0.2 dribles certos (57% de acerto) por jogo 85% acerto no passe 71% acerto no passe longo 3.2 bolas recuperadas por jogo 0.7 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 49% eficiência nos duelos 0.2 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.82

Reforços do Corinthians (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

Gabriel Paulista - zagueiro

O veterano chegou ao clube e rapidamente assumiu a titularidade. Pelo Corinthians, inclusive, marcou um dos gols do título da Supercopa Rei, diante do Flamengo, em Brasília.

Um dos episódios que chamou atenção envolvendo o jogador ocorreu durante a partida entre Corinthians e Barra, pela volta da Copa do Brasil. Na ocasião, Gabriel Paulista e o técnico Fernando Diniz discutiram à beira do campo. A situação, no entanto, foi resolvida entre os dois.

— O clima no Corinthians é o melhor. Quem está de fora não tem noção. A gente vive uma fase incrível, uma fase muito boa. Com o Diniz, a gente vem crescendo a cada jogo. Está sendo muito bom. Ali foi algo normal de quem quer vencer. Ele me chamou a atenção, eu respondi. Mas ficou tudo por ali mesmo. A gente já conversou e se acertou — disse Gabriel Paulista.

— Diniz é "vida louca" e ele achou um mais "vida louca" do que ele — completou.

— A gente sempre tem que melhorar. Se eu consigo evitar, é melhor. Mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores do que prejudica. No caso de jogo, beneficiou. E beneficiou por quê? O Gabriel tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, ficou uma discussão. Mas, levando em consideração que o que vale na vida é o essencial, o essencial não teve erro de ninguém — comentou Diniz.

Números pelo Corinthians:

28 jogos (26 titular) 2 gols 25 finalizações (5 no gol) no total 0.3 passe decisivo por jogo 90% acerto no passe 54% acerto no passe longo 3.5 bolas recuperadas por jogo 0.8 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 5.2 cortes por jogo 69% eficiência nos duelos 0.6 faltas por jogo Nota Sofascore 7.08

Pedro Milans - lateral

O lateral uruguaio chegou ao Corinthians e ainda enfrenta dificuldades para se adaptar ao clube. Tanto que, em duas partidas nas quais Fernando Diniz não teve Matheuzinho à disposição, optou por improvisar o volante Raniele na posição.

Números pelo Corinthians:

7 jogos (7 titular) 4 finalizações (0 no gol) no total 0.6 finalizações por jogo 1 grande chance criada 0.7 passe decisivo por jogo 0.4 dribles certos (60% de acerto) por jogo 81% acerto no passe 33% acerto no passe longo 2.7 bolas recuperadas por jogo 1.4 desarmes por jogo 1.3 interceptações por jogo 48% eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.56

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