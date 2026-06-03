Memphis passa em branco, filho de Zidane fecha o gol e Argélia vence Holanda
Equipes se enfrentaram em amistoso de preparação para a Copa do Mundo
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A Argélia derrotou a Holanda por 1 a 0 em amistoso antes da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (3), em Rotterdam. Em grande dia, Luca Zidane fechou o gol da equipe visitante, enquanto Memphis Depay passou em branco e Hadj-Moussa marcou o único gol da partida para decretar o triunfo dos africanos.
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Na etapa inicial, a Holanda pressionou a Argélia, mas não conseguiu movimentar o placar apesar do grande volume. Na primeira boa chegada, Malen recebeu uma bola dentro da área, girou o corpo e bateu de canhota, mas carimbou a trave. Em outra oportunidade, Gakpo foi acionado no meio de campo, avançou até a entrada da área e soltou uma bomba para grande defesa de Luca Zidane. Na sequência, Reijnders recebeu um passe pelo lado direito da área e bateu de primeira para outra intervenção do goleiro adversário. A Argélia respondeu em um erro na saída da Laranja Mecânica em que Mahrez achou Amoura livre de marcação na área, mas o argelino demorou para finalizar e desperdiçou grande chance ao chutar pela linha de fundo com a chegada da marcação rival.
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No segundo tempo, a Holanda mudou grande parte da equipe, incluindo a entrada de Memphis, mas perdeu intensidade e não conseguiu pressionar a Argélia da mesma forma. Ainda assim, Malen desperdiçou grande chance ao ser acionado pelo lado direito da área e chutar cruzado, mas pela linha de fundo. Em boa oportunidade criada por Kluivert, o atacante encontrou espaço para finalizar de fora da área, e Zidane foi obrigado a fazer grande defesa. Na reta final, Memphis aproveitou um corte da defesa após cruzamento da esquerda e acertou um belo chute da entrada da área, mas Zidane caiu para salvar seu time mais uma vez. Mas aos 40 minutos, Hadj Moussa foi lançado pelo lado direito, cortou a marcação para o meio e finalizou no ângulo para marcar um golaço pela Argélia.
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Pressionada em grande parte do jogo, a Argélia conquistou a vitória na reta final da partida graças a uma grande jogada de Hadj Moussa. O atleta de 24 anos foi lançado por Bentaleb no lado direito, avançou no campo, cortou a marcação de Hato para o meio e acertou uma linda finalização de perna esquerda para marcar um golaço e decretar o triunfo da equipe visitante.
Deu aula 🏅
Filho da lenda francesa Zinedine Zidane, Luca Zidane foi o grande protagonista no empate entre Holanda e Argélia. O goleiro foi responsável por cinco defesas na partida e responsável para que a equipe africana não fosse vazada no confronto em que os europeus tiveram mais volume e criaram as melhores chances.
✅ Ficha técnica
Holanda 🆚 Argélia
Amistoso
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Feyenoord Stadium, Rotterdam (HOL)
🥅 Gols: Hadj-Moussa, 40'/2ºT (0-1)
🟨 Cartões amarelos: -
🟥 Cartões vermelhos: -
Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Verbruggen (Roefs); Wieffer (Geertruida), Van Dijk (Hato), Van Hecke (Brobbey) e Van de Ven (Aké); De Jong (Timber), Reijnders (De Roon) e Gravenberch (Kluivert); Malen (Koopmeiners), Gakpo (Weghorst) e Summerville (Memphis).
Argélia (Técnico: Vladimir Petkovic)
Zidane; Mandi (Tougai), Abada, Belaid e Ait Nouri (Hadjam); Bentaleb, Zerrouki (Chaibi) e Aouar (Maza); Mahrez (Hadj Moussa), Gouiri (Benbouali) e Amoura (Boulbina).
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