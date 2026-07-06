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Técnico da Noruega revela que recebeu presente de Ancelotti

O técnico havia comentado após a partida que a classificação foi o ápice de sua carreira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/07/2026 15:57
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Stale Solbakken, técnico da Noruega, em entrevista coletiva
Stale Solbakken, técnico da Noruega, em entrevista coletiva (Foto: REUTERS/Mike Segar/ FolhaPress)

Além da classificação contra a Seleção Brasileira no último domingo, o técnico da Noruega Stale Solbakken ainda ganhou um presente de Carlo Ancelotti depois de derrotá-lo nas oitavas de final da Copa do Mundo.

  • O atacante da Noruega, Erling Braut Haaland (à direita), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe com o seu companheiro de equipe, o meio-campista Andreas Schjelderup (nº 21), durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford

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    • O comandante norueguês revelou que o treinador italiano enviou um funcionário da CBF com uma camiseta do Brasil com seu nome nas costas.

    – Posso dizer que ele mostrou uma enorme grandeza depois do jogo. Ele mandou um representante com uma camisa do Brasil com o meu nome nas costas e uma mensagem. Foi algo muito forte – disse o treinador em entrevista ao jornal norueguês NRK.

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    Stale Solbakken, técnico da Noruega, em entrevista coletiva
    Stale Solbakken, técnico da Noruega, em entrevista coletiva (Foto: Trond Reidar Teigen / NTB / AFP) / Norway OUT

    Questionado por jornalistas sobre o significado do presente dado por Ancelotti, o técnico da Noruega brincou e disse que será a única camisa que não dará de presente.

  • O atacante do Brasil, Neymar (nº 10), reage após a derrota na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford

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    Técnico disse que vitória contra Ancelotti foi o ápice de sua carreira

    Em coletiva após o jogo, o treinador afirmou que se trata da maior noite da história do futebol norueguês e elogiou o atacante Erling Haaland.

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    — O Haaland é aquele que marca todo mundo nesta noite. A maior noite da história da Noruega. Todos deram o máximo. Não houve brincadeira com a bola. Isso foi muito bom — disse.

    — Toda nação está remando em conjunto. Significa que nós estamos celebrando aqui, na Noruega, nas pequenas e grandes cidades. A remada, de certa forma, é um símbolo dessa união. Vamos lembrar desse verão no hemisfério norte como algo maravilhoso — seguiu.

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