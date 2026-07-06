Técnico da Noruega revela que recebeu presente de Ancelotti
O técnico havia comentado após a partida que a classificação foi o ápice de sua carreira
Além da classificação contra a Seleção Brasileira no último domingo, o técnico da Noruega Stale Solbakken ainda ganhou um presente de Carlo Ancelotti depois de derrotá-lo nas oitavas de final da Copa do Mundo.
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O comandante norueguês revelou que o treinador italiano enviou um funcionário da CBF com uma camiseta do Brasil com seu nome nas costas.
– Posso dizer que ele mostrou uma enorme grandeza depois do jogo. Ele mandou um representante com uma camisa do Brasil com o meu nome nas costas e uma mensagem. Foi algo muito forte – disse o treinador em entrevista ao jornal norueguês NRK.
Questionado por jornalistas sobre o significado do presente dado por Ancelotti, o técnico da Noruega brincou e disse que será a única camisa que não dará de presente.
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Técnico disse que vitória contra Ancelotti foi o ápice de sua carreira
Em coletiva após o jogo, o treinador afirmou que se trata da maior noite da história do futebol norueguês e elogiou o atacante Erling Haaland.
— O Haaland é aquele que marca todo mundo nesta noite. A maior noite da história da Noruega. Todos deram o máximo. Não houve brincadeira com a bola. Isso foi muito bom — disse.
— Toda nação está remando em conjunto. Significa que nós estamos celebrando aqui, na Noruega, nas pequenas e grandes cidades. A remada, de certa forma, é um símbolo dessa união. Vamos lembrar desse verão no hemisfério norte como algo maravilhoso — seguiu.
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