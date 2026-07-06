logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a Espanha

Portugal enfrenta a seleção espanhola às 16h (de Brasília)

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/07/2026 15:02
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026
Portugal está definido para jogo contra a seleção espanhola (Foto: Cole Burston / AFP)

Portugal divulgou a escalação para enfrentar a Espanha em decisão pelas oitavas de final da Copa do Mundo que acontece nesta segunda-feira (6).

  • Lamine Yamal, da Espanha (lado esquerdo), e Cristiano Ronaldo, de Portugal (lado direito).

    Espanha e Portugal protagonizam o duelo mais valioso até as oitavas da Copa; entenda

    Lance! Negócios
    Há 2 horas
  • Portugal x Espanha se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Portugal x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 18 horas
  • Time da Espanha em foto antes de jogo na Copa do Mundo

    Elenco da Espanha pode bater meta e alcançar acordo financeiro contra Portugal na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 horas

    • A vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia garantiu a classificação da Seleção das Quinas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na fase de grupos, a equipe venceu apenas uma partida: contra o Uzbequistão, por 5 a 0. Com outros dois empates, contra RD Congo e Colômbia, a seleção portuguesa se classificou com o segundo lugar do Grupo K.

    continua após a publicidade

    Até o jogo das oitavas de final, a Espanha ainda não sofreu gols. A equipe passou ilesa na fase de grupos, com um empate em 0 a 0 com Cabo Verde e duas vitórias, contra a Arábia Saudita por 4 a 0 e o Uruguai por 1 a 0. Nos 16 avos de final, a seleção espanhola venceu a Áustria por 3 a 0.

    Quanto a escalação, Portugal deve ir a campo com força máxima. Diogo Costa no gol, a defesa será completada com Rúben Dias, Veiga, Cancelo e Nuno Mendes. Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha são as escolhas do meio. Cristiano Ronaldo, João Félix e Pedro Neto compõem o ataque.

    continua após a publicidade
  • Bola da final e taça (reprodução Fifa)

    Bola da final da Copa do Mundo é apresentada pela Fifa: veja detalhes

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Torcida do Botafogo no Nilton Santos

    Eliminação do Brasil na Copa muda a volta do Brasileirão? Veja quando o campeonato retorna

    Brasileirão
    Há 4 minutos
  • Com mascote do clube alemão, ação no Parque Madureira com Jorginho, Paulo Sérgio e Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen.

    Campeões do tetra detonam decisões do Brasil em eliminação: pênalti, Neymar e Ancelotti

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos

    • 📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026
    Cristiano Ronaldo é titular na escalação de Portugal (Foto: Cole Burston / AFP)

    Veja a escalação da seleção portuguesa

    Costa; Rúben Dias, Veiga, Cancelo e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha; Cristiano Ronaldo, João Félix e Pedro Neto.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Portugal x Espanha - Copa do Mundo - Lance!TV

    Copa do Mundo 2026

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Portugal e Espanha com o Lance!TV

    Há 34 minutos
    Ancelotti acompanha a partida entre Brasil x Noruega

    Seleção Brasileira

    Onde Ancelotti errou? As decisões que derrubaram o Brasil

    Há 1 hora
    Muller durante programa da TV Gazeta

    Copa do Mundo 2026

    Müller defende demissão de Ancelotti e define substituto ideal para o Brasil

    Há 1 hora
    Rapahael Claus durante o jogo entre Estados Unidos e Bósnia

    Copa do Mundo 2026

    Trump admite ligação à Fifa por Balogun e chama Claus de 'suspeito'

    Há 1 hora
    Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega

    Colunas

    Tironi no Lance!: futuro do Brasil não terá Neymar e Ancelotti virou uma incógnita

    Há 1 hora
    Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Eliminação do Brasil quebra marcas históricas e faz Copa de 2026 ser emblemática

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Romário durante entrevista ao TNT Sports analisando o elenco da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)

    Romário aponta culpado pela queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Ficou claro'

    Éder Militão deixa amistoso do Brasil contra a Tunísia lesionado

    Devastado por lesões, Brasil se despede da Copa atormentado pelo 'e se…?'

    Caso Balogun repercute fortemente após atitude da Fifa

    Governo da Bélgica usa pet para ironizar caso Balogun: 'Vou jogar'

    Endrick lamentando derrota (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

    Vote: Com o Brasil eliminado, para quem você vai torcer na Copa do Mundo?

    Carlo Ancelotti explicou motivo de escolha por Bruno Guimarães em momento decisivo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Eliminação do Brasil rende menor audiência da Globo na Copa do Mundo

    Taffarel, preparador de goleiros da Seleção, durante treino dos Estados Unidos

    Queda na Copa deve provocar mudanças na comissão técnica da Seleção

    Homenagem - Parreira

    Parreira tem estado de saúde agravado e segue internado em UTI no Rio

    Balogun concede entrevista em zona mista durante a Copa do Mundo.

    Conheça Folarin Balogun, pivô de polêmica na Copa do Mundo