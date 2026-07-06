Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a Espanha

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Portugal enfrenta a seleção espanhola às 16h (de Brasília)
Portugal divulgou a escalação para enfrentar a Espanha em decisão pelas oitavas de final da Copa do Mundo que acontece nesta segunda-feira (6).
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A vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia garantiu a classificação da Seleção das Quinas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na fase de grupos, a equipe venceu apenas uma partida: contra o Uzbequistão, por 5 a 0. Com outros dois empates, contra RD Congo e Colômbia, a seleção portuguesa se classificou com o segundo lugar do Grupo K.
Até o jogo das oitavas de final, a Espanha ainda não sofreu gols. A equipe passou ilesa na fase de grupos, com um empate em 0 a 0 com Cabo Verde e duas vitórias, contra a Arábia Saudita por 4 a 0 e o Uruguai por 1 a 0. Nos 16 avos de final, a seleção espanhola venceu a Áustria por 3 a 0.
Quanto a escalação, Portugal deve ir a campo com força máxima. Diogo Costa no gol, a defesa será completada com Rúben Dias, Veiga, Cancelo e Nuno Mendes. Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha são as escolhas do meio. Cristiano Ronaldo, João Félix e Pedro Neto compõem o ataque.
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Veja a escalação da seleção portuguesa
Costa; Rúben Dias, Veiga, Cancelo e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha; Cristiano Ronaldo, João Félix e Pedro Neto.
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