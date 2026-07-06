Quem é o árbitro escolhido para apitar EUA x Bélgica em meio à polêmica? Jordaniano de 39 anos apita duelo das oitavas de final após polêmica com Balogun

A Fifa escalou o árbitro Adham Makhadmeh para comandar o confronto entre Estados Unidos e Bélgica, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), e chega cercada por polêmicas envolvendo arbitragem e bastidores políticos.

O duelo marca o retorno do atacante Folarin Balogun, artilheiro da seleção norte-americana no torneio com três gols. Suspenso após ser expulso na fase anterior, o jogador teve a punição anulada pela Fifa poucas horas antes da partida, decisão que provocou reação da Bélgica e repercussão internacional.

continua após a publicidade

➡️Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun

🧮 Simule todos os resultados da Copa!

Quem é o árbitro?

Aos 39 anos, Makhadmeh disputa sua primeira Copa do Mundo. Árbitro do quadro da Fifa desde 2013, o jordaniano apita seu quarto jogo no torneio.

Até aqui, ele esteve à frente do empate entre Espanha e Cabo Verde, da vitória da Bélgica por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia e do triunfo da Inglaterra por 2 a 1 diante da República Democrática do Congo.

continua após a publicidade

Nas três partidas disputadas, o árbitro distribuiu média de dois cartões amarelos e marcou cerca de 17 faltas por jogo, sem expulsar nenhum atleta.

Por que Balogun voltou a jogar?

Balogun havia sido expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia, após revisão do VAR identificar uma pisada no tornozelo do zagueiro Muharemovic.

continua após a publicidade

Com a expulsão, o atacante cumpriria suspensão automática nas oitavas de final. No entanto, a Fifa utilizou o artigo 27 do regulamento disciplinar para suspender a punição.

O jogador foi colocado em período probatório de um ano. Caso cometa infração semelhante nesse intervalo, a suspensão poderá ser reativada. A Bélgica chegou a recorrer da decisão, mas o pedido foi rejeitado.

continua após a publicidade

Fifa define árbitro para a partida EUA x Bélgica. (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)<br>

Trump criticou o árbitro brasileiro

A decisão da Fifa ganhou ainda mais repercussão após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelar que conversou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a anulação da suspensão de Balogun.

Ao comentar o caso, Trump também fez críticas ao árbitro Raphael Claus e colocou em dúvida sua atuação na partida.

Em resposta, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou nota oficial defendendo o árbitro brasileiro e rejeitando qualquer insinuação sobre sua integridade profissional.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.