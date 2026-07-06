logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem é o árbitro escolhido para apitar EUA x Bélgica em meio à polêmica?

Jordaniano de 39 anos apita duelo das oitavas de final após polêmica com Balogun

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 16:19
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
O árbitro jordaniano Adham Makhadmeh gesticula durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e República Democrática do Congo, no Atlanta Stadium, em Atlanta (Foto: Roberto Schmidt / Afp)
Fifa define árbitro para a partida EUA x Bélgica (Foto: Roberto Schmidt / Afp)

A Fifa escalou o árbitro Adham Makhadmeh para comandar o confronto entre Estados Unidos e Bélgica, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), e chega cercada por polêmicas envolvendo arbitragem e bastidores políticos.

  • Balogun (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun

    Copa do Mundo 2026
    Há 45 minutos
  • Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)

    Renata Ruel analisa decisão da Fifa sobre cartão de Balogun: ‘Copa dos absurdos’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Rapahael Claus durante o jogo entre Estados Unidos e Bósnia

    Trump admite ligação à Fifa por Balogun e chama Claus de ‘suspeito’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • O duelo marca o retorno do atacante Folarin Balogun, artilheiro da seleção norte-americana no torneio com três gols. Suspenso após ser expulso na fase anterior, o jogador teve a punição anulada pela Fifa poucas horas antes da partida, decisão que provocou reação da Bélgica e repercussão internacional.

    continua após a publicidade

    ➡️Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun

    🧮 Simule todos os resultados da Copa!

    Quem é o árbitro?

  • Craque Neto de vermelho e óculos

    Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Stale Solbakken, técnico da Noruega, em entrevista coletiva

    Técnico da Noruega revela que recebeu presente de Ancelotti

    Copa do Mundo 2026
    Há 24 minutos
  • O atacante do Brasil, Neymar (nº 10), reage após a derrota na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford

    Neymar lidera rejeição após eliminação do Brasil na Copa; confira a lista

    Copa do Mundo 2026
    Há 38 minutos

    • Aos 39 anos, Makhadmeh disputa sua primeira Copa do Mundo. Árbitro do quadro da Fifa desde 2013, o jordaniano apita seu quarto jogo no torneio.

    Até aqui, ele esteve à frente do empate entre Espanha e Cabo Verde, da vitória da Bélgica por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia e do triunfo da Inglaterra por 2 a 1 diante da República Democrática do Congo.

    continua após a publicidade

    Nas três partidas disputadas, o árbitro distribuiu média de dois cartões amarelos e marcou cerca de 17 faltas por jogo, sem expulsar nenhum atleta.

    Por que Balogun voltou a jogar?

    Balogun havia sido expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia, após revisão do VAR identificar uma pisada no tornozelo do zagueiro Muharemovic.

    continua após a publicidade

    Com a expulsão, o atacante cumpriria suspensão automática nas oitavas de final. No entanto, a Fifa utilizou o artigo 27 do regulamento disciplinar para suspender a punição.

    O jogador foi colocado em período probatório de um ano. Caso cometa infração semelhante nesse intervalo, a suspensão poderá ser reativada. A Bélgica chegou a recorrer da decisão, mas o pedido foi rejeitado.

    continua após a publicidade
    Balogun
    Fifa define árbitro para a partida EUA x Bélgica. (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)<br>

    Trump criticou o árbitro brasileiro

    A decisão da Fifa ganhou ainda mais repercussão após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelar que conversou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a anulação da suspensão de Balogun.

    Ao comentar o caso, Trump também fez críticas ao árbitro Raphael Claus e colocou em dúvida sua atuação na partida.

    Em resposta, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou nota oficial defendendo o árbitro brasileiro e rejeitando qualquer insinuação sobre sua integridade profissional.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: 'Confiança e orgulho'

    Há 55 minutos
    Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação para a Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Seleção Brasileira

    OPINIÃO: o último baile do Museu do Amanhã

    Há 1 hora
    Carlo Ancelotti no banco de reservas durante eliminação do Brasil para a Noruega

    Fora de Campo

    Leitura labial revela falas de Ancelotti durante Brasil x Noruega: 'Não é'

    Há 1 hora
    Ação está sob decisão da Justiça americana, o qual ainda não se posicionou oficialmente

    Copa do Mundo 2026

    Escândalo com Trump e jato privado disparam rejeição a Infantino na Copa

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a Espanha

    Há 1 hora
    Bola da final e taça (reprodução Fifa)

    Copa do Mundo 2026

    Bola da final da Copa do Mundo é apresentada pela Fifa: veja detalhes

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Torcida do Botafogo no Nilton Santos

    Eliminação do Brasil na Copa muda a volta do Brasileirão? Veja quando o campeonato retorna

    Com mascote do clube alemão, ação no Parque Madureira com Jorginho, Paulo Sérgio e Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen.

    Campeões do tetra detonam decisões do Brasil em eliminação: pênalti, Neymar e Ancelotti

    Raphael Claus durante confronto entre Estados Unidos e Bósnia Herzegovina na Copa do Mundo

    CBF defende Raphael Claus após críticas de Trump: "Conduta ética"

    Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)

    Renata Ruel analisa decisão da Fifa sobre cartão de Balogun: 'Copa dos absurdos'

    Portugal x Espanha - Copa do Mundo - Lance!TV

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Portugal e Espanha com o Lance!TV

    Ancelotti acompanha a partida entre Brasil x Noruega

    Onde Ancelotti errou? As decisões que derrubaram o Brasil

    Muller durante programa da TV Gazeta

    Müller defende demissão de Ancelotti e define substituto ideal para o Brasil

    Rapahael Claus durante o jogo entre Estados Unidos e Bósnia

    Trump admite ligação à Fifa por Balogun e chama Claus de 'suspeito'

    Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega

    Tironi no Lance!: futuro do Brasil não terá Neymar e Ancelotti virou uma incógnita