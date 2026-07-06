Ronaldo Fenômeno desmente boatos sobre críticas à Seleção Brasileira Ex-atacante usou rede social para desmentir falsas entrevistas dadas à imprensa

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno desmentiu publicamente boatos que circulavam na internet envolvendo seu nome depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Textos falsos apontavam que o ídolo brasileiro teria responsabilizado o treinador Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr pelo resultado negativo diante da Noruega.

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Ronaldo Fenômeno desmente boatos criados sobre a eliminação da Seleção Brasileira no torneio de 2026 (Foto: Divulgação / Fifa)

O esclarecimento foi feito pelo próprio ex-atleta em seu perfil na plataforma X (antigo Twitter). Ele classificou o conteúdo replicado por veículos de comunicação como mentiroso.

— Oi, pessoal! Apenas para esclarecer que ontem, após o jogo do Brasil, não dei nenhuma entrevista nem conversei com veículo algum. Qualquer declaração circulando na imprensa não passa de fake news — publicou o ex-camisa 9 da Amarelinha.

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Oi, pessoal! Apenas para esclarecer que ontem, após o jogo do Brasil, não dei nenhuma entrevista nem conversei com veículo algum. Qualquer declaração circulando na imprensa não passa de fake news. — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) July 6, 2026

O conteúdo dos textos falsos de Ronaldo Fenômeno

A suposta entrevista, originalmente associada ao diário espanhol AS, trazia reclamações severas sobre as escolhas táticas da comissão técnica e a postura das principais lideranças do elenco em campo.

O técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vinicius Junior foram alvos de notícias falsas atribuídas ao ex-camisa 9 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Nas declarações forjadas, o ex-jogador supostamente avaliava que o comandante europeu errou muito na escalação e questionava a ausência do centroavante João Pedro, do Chelsea, na lista final de convocados. O texto falso também afirmava que Endrick deveria ter recebido mais minutos de jogo ao longo da competição e apontava que Vini Jr não havia chamado a responsabilidade nas partidas eliminatórias da Copa do Mundo.

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Com o posicionamento oficial de Ronaldo, a informação foi desconsiderada, confirmando que o campeão do mundo de 2002 não se manifestou formalmente sobre os rumos da Seleção Brasileira após o encerramento da campanha no torneio.

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