logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Neymar lidera rejeição após eliminação do Brasil na Copa; confira a lista

Camisa 10 liderou o volume de comentários nas redes sociais durante a partida

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 15:43
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
O atacante do Brasil, Neymar (nº 10), reage após a derrota na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford
O atacante do Brasil, Neymar (nº 10), reage após a derrota na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford (Foto: Angela Weiss / Afp)

O atacante Neymar foi o jogador da seleção brasileira mais criticado nas redes sociais após a eliminação para a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. É o que aponta um levantamento da Content CO, que analisou mais de 2,6 milhões de publicações realizadas durante o confronto e identificou o camisa 10 como o atleta mais citado e também o que recebeu o maior índice de comentários negativos.

  • Com mascote do clube alemão, ação no Parque Madureira com Jorginho, Paulo Sérgio e Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen.

    Campeões do tetra detonam decisões do Brasil em eliminação: pênalti, Neymar e Ancelotti

    Copa do Mundo 2026
    Há 44 minutos
  • Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega

    Tironi no Lance!: futuro do Brasil não terá Neymar e Ancelotti virou uma incógnita

    Colunas
    Há 2 horas
  • Vanderlei Luxemburgo falou sobre Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

    Luxemburgo cita Neymar e sobe o tom contra Ancelotti: ‘Acabando com o Brasil’

    Fora de Campo
    Há 17 horas

    • 🧮 Simule todos os resultados da Copa!

    A pesquisa monitorou as interações entre 16h e 20h, período que compreende a realização da partida. Neymar apareceu em aproximadamente 101 mil publicações, volume superior ao total somado dos quatro jogadores seguintes no ranking de menções: Rayan (33 mil), Endrick (30 mil), Vinícius Jr. (17 mil) e Martinelli (14 mil). Segundo o estudo, 39% das citações envolvendo o atacante tinham tom negativo.

    continua após a publicidade

    Pênalti virou principal foco das reações

    De acordo com o estudo, o momento de maior repercussão nas redes sociais ocorreu após o pênalti convertido por Neymar. As provocações direcionadas ao goleiro norueguês Nyland antes e depois da cobrança impulsionaram uma onda de críticas ao atacante.

  • Uma imagem da atmosfera enquanto a lenda do futebol Cafu se junta aos fãs na apresentação do maior troféu da Copa do Mundo da FIFA™ do mundo pelo Grupo LEGO, em Nova Iorque

    Réplica gigante da taça da Copa do Mundo vira atração em Nova York

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • O árbitro jordaniano Adham Makhadmeh gesticula durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e República Democrática do Congo, no Atlanta Stadium, em Atlanta (Foto: Roberto Schmidt / Afp)

    Quem é o árbitro escolhido para apitar EUA x Bélgica em meio à polêmica?

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Craque Neto de vermelho e óculos

    Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos

    • Entre as expressões mais utilizadas pelos internautas estavam "arrogante", "vergonhoso" e "sem noção". Além das provocações, a marcação da penalidade também foi questionada por parte dos torcedores, que aproveitaram o episódio para discutir o momento da carreira do camisa 10 e fazer comparações com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

    continua após a publicidade

    O estudo aponta ainda que, antes desse lance, a percepção dos torcedores sobre a atuação da seleção era majoritariamente positiva. O cenário começou a mudar após o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães, cuja escolha como cobrador, em vez de Vinícius Jr., também gerou críticas nas plataformas digitais.

    Ranking dos jogadores mais criticados na Copa do Mundo

    Segundo a pesquisa, Neymar liderou a lista de atletas com maior percentual de menções negativas nas redes sociais.

      1.
    1. Neymar – 101 mil menções (39% negativas)
      2. 2.
    2. Rayan – 33 mil menções (35% negativas)
      3. 3.
    3. Danilo – 5,4 mil menções (35% negativas)
      4. 4.
    4. Endrick – 30 mil menções (34% negativas)
      5. 5.
    5. Vinícius Jr. – 17 mil menções (33% negativas)
      6. 6.
    6. Martinelli – 14 mil menções (30% negativas)
      7. 7.
    7. Casemiro – 9,7 mil menções (30% negativas)
      8. 8.
    8. Danilo Santos – 2,4 mil menções (30% negativas)
      9. 9.
    9. Bruno Guimarães – 8,3 mil menções (22% negativas)
      10. 10.
    10. Gabriel Magalhães – 1,4 mil menções (19% negativas)
      11. 11.
    11. Éderson Silva – 5,3 mil menções (17% negativas)
      12. 12.
    12. Douglas Santos – 1,2 mil menções (15% negativas)
      13. 13.
    13. Matheus Cunha – 5,7 mil menções (10% negativas)
      14. 14.
    14. Alisson – 6,8 mil menções (8% negativas)
      15. 15.
    15. Marquinhos – 5 mil menções (8% negativas)

    Na outra ponta do levantamento, Marquinhos e Alisson registraram os maiores índices de avaliações positivas, com 44% e 39% das menções classificadas como favoráveis, respectivamente.

    continua após a publicidade
    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

    Ancelotti também foi alvo dos torcedores na Copa do Mundo

    O técnico Carlo Ancelotti também esteve entre os assuntos mais comentados durante a partida. Conforme o estudo, cerca de 33 mil publicações citaram o treinador, das quais 33,5% apresentaram tom negativo.

    As principais críticas se concentraram nas alterações promovidas ao longo do jogo, especialmente na entrada de Neymar, apontada por parte dos torcedores como um fator que comprometeu a organização da equipe. Também foram alvo de questionamentos as escolhas feitas desde a convocação para o Mundial e a estratégia adotada diante da Noruega.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Balogun (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun

    Há 51 minutos
    Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: 'Confiança e orgulho'

    Há 59 minutos
    Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação para a Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Seleção Brasileira

    OPINIÃO: o último baile do Museu do Amanhã

    Há 1 hora
    Carlo Ancelotti no banco de reservas durante eliminação do Brasil para a Noruega

    Fora de Campo

    Leitura labial revela falas de Ancelotti durante Brasil x Noruega: 'Não é'

    Há 1 hora
    Ação está sob decisão da Justiça americana, o qual ainda não se posicionou oficialmente

    Copa do Mundo 2026

    Escândalo com Trump e jato privado disparam rejeição a Infantino na Copa

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a Espanha

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Bola da final e taça (reprodução Fifa)

    Bola da final da Copa do Mundo é apresentada pela Fifa: veja detalhes

    Torcida do Botafogo no Nilton Santos

    Eliminação do Brasil na Copa muda a volta do Brasileirão? Veja quando o campeonato retorna

    Com mascote do clube alemão, ação no Parque Madureira com Jorginho, Paulo Sérgio e Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen.

    Campeões do tetra detonam decisões do Brasil em eliminação: pênalti, Neymar e Ancelotti

    Raphael Claus durante confronto entre Estados Unidos e Bósnia Herzegovina na Copa do Mundo

    CBF defende Raphael Claus após críticas de Trump: "Conduta ética"

    Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)

    Renata Ruel analisa decisão da Fifa sobre cartão de Balogun: 'Copa dos absurdos'

    Portugal x Espanha - Copa do Mundo - Lance!TV

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Portugal e Espanha com o Lance!TV

    Ancelotti acompanha a partida entre Brasil x Noruega

    Onde Ancelotti errou? As decisões que derrubaram o Brasil

    Muller durante programa da TV Gazeta

    Müller defende demissão de Ancelotti e define substituto ideal para o Brasil

    Rapahael Claus durante o jogo entre Estados Unidos e Bósnia

    Trump admite ligação à Fifa por Balogun e chama Claus de 'suspeito'