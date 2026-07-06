Neymar lidera rejeição após eliminação do Brasil na Copa; confira a lista
Camisa 10 liderou o volume de comentários nas redes sociais durante a partida
O atacante Neymar foi o jogador da seleção brasileira mais criticado nas redes sociais após a eliminação para a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. É o que aponta um levantamento da Content CO, que analisou mais de 2,6 milhões de publicações realizadas durante o confronto e identificou o camisa 10 como o atleta mais citado e também o que recebeu o maior índice de comentários negativos.
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A pesquisa monitorou as interações entre 16h e 20h, período que compreende a realização da partida. Neymar apareceu em aproximadamente 101 mil publicações, volume superior ao total somado dos quatro jogadores seguintes no ranking de menções: Rayan (33 mil), Endrick (30 mil), Vinícius Jr. (17 mil) e Martinelli (14 mil). Segundo o estudo, 39% das citações envolvendo o atacante tinham tom negativo.
Pênalti virou principal foco das reações
De acordo com o estudo, o momento de maior repercussão nas redes sociais ocorreu após o pênalti convertido por Neymar. As provocações direcionadas ao goleiro norueguês Nyland antes e depois da cobrança impulsionaram uma onda de críticas ao atacante.
Entre as expressões mais utilizadas pelos internautas estavam "arrogante", "vergonhoso" e "sem noção". Além das provocações, a marcação da penalidade também foi questionada por parte dos torcedores, que aproveitaram o episódio para discutir o momento da carreira do camisa 10 e fazer comparações com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
O estudo aponta ainda que, antes desse lance, a percepção dos torcedores sobre a atuação da seleção era majoritariamente positiva. O cenário começou a mudar após o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães, cuja escolha como cobrador, em vez de Vinícius Jr., também gerou críticas nas plataformas digitais.
Ranking dos jogadores mais criticados na Copa do Mundo
Segundo a pesquisa, Neymar liderou a lista de atletas com maior percentual de menções negativas nas redes sociais.
- Neymar – 101 mil menções (39% negativas)
- Rayan – 33 mil menções (35% negativas)
- Danilo – 5,4 mil menções (35% negativas)
- Endrick – 30 mil menções (34% negativas)
- Vinícius Jr. – 17 mil menções (33% negativas)
- Martinelli – 14 mil menções (30% negativas)
- Casemiro – 9,7 mil menções (30% negativas)
- Danilo Santos – 2,4 mil menções (30% negativas)
- Bruno Guimarães – 8,3 mil menções (22% negativas)
- Gabriel Magalhães – 1,4 mil menções (19% negativas)
- Éderson Silva – 5,3 mil menções (17% negativas)
- Douglas Santos – 1,2 mil menções (15% negativas)
- Matheus Cunha – 5,7 mil menções (10% negativas)
- Alisson – 6,8 mil menções (8% negativas)
- Marquinhos – 5 mil menções (8% negativas)
Na outra ponta do levantamento, Marquinhos e Alisson registraram os maiores índices de avaliações positivas, com 44% e 39% das menções classificadas como favoráveis, respectivamente.
Ancelotti também foi alvo dos torcedores na Copa do Mundo
O técnico Carlo Ancelotti também esteve entre os assuntos mais comentados durante a partida. Conforme o estudo, cerca de 33 mil publicações citaram o treinador, das quais 33,5% apresentaram tom negativo.
As principais críticas se concentraram nas alterações promovidas ao longo do jogo, especialmente na entrada de Neymar, apontada por parte dos torcedores como um fator que comprometeu a organização da equipe. Também foram alvo de questionamentos as escolhas feitas desde a convocação para o Mundial e a estratégia adotada diante da Noruega.
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