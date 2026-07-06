Bola da final da Copa do Mundo é apresentada pela Fifa: veja detalhes A Trionda passa a ter detalhes em dourado e preto

A Copa do Mundo de 2026 entra na reta final e, nesta segunda-feira (6), a Fifa apresentou a bola que será utilizada nas partidas decisivas do torneio. A Trionda ganhou um novo visual, com detalhes em dourado e preto, seguindo a tradição das últimas edições do Mundial. O modelo será usado nas semifinais, na disputa pelo terceiro lugar e na grande final, marcada para o dia 19 de julho.

A Copa do Mundo de 2026 entra na reta final e, nesta segunda-feira (6), a Fifa apresentou a bola que será utilizada nas partidas decisivas do torneio. A Trionda ganhou um novo visual, com detalhes em dourado e preto, seguindo a tradição das últimas edições do Mundial. O modelo será usado nas semifinais, na disputa pelo terceiro lugar e na grande final, marcada para o dia 19 de julho.

O lançamento oficial aconteceu no Rockefeller Center, um dos principais cartões-postais de Nova York. Uma réplica gigante da bola foi instalada no local e ficará em exposição ao público até o dia 20 de julho, um dia após a decisão da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Produzida pela Adidas, patrocinadora e fornecedora oficial da competição, a Trionda Final também presta homenagem às cidades que receberão os últimos jogos do Mundial. O design traz os nomes de Dallas e Atlanta, sedes das semifinais, Miami, palco da disputa pelo terceiro lugar, e Nova York/Nova Jersey, que receberão a grande final.

Bola da final da copa (reprodução Fifa)

Além das referências às cidades, a bola conta com detalhes em relevo inspirados nos três países-sede da Copa do Mundo de 2026. O modelo faz alusão à estrela dos Estados Unidos, à folha de bordo do Canadá e à águia, símbolo do México. A versão original da Trionda já trazia esses elementos nas cores azul, verde e vermelho, enquanto a edição especial para a reta final substitui essas tonalidades pelo dourado, destacando a importância das partidas decisivas.

continua após a publicidade

As semifinais da Copa do Mundo acontecem nos dias 14 e 15 de julho. Os dois jogos serão às 16h (de Brasília). Já a final está marcada para o dia 19 de julho, às 16h (de Brasília). O jogo será em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Bola da final da copa (reprodução Fifa)

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.