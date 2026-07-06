Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun
Atacante estadunidense poderá estar em campo contra a seleção Belga
A Fifa manteve, nesta segunda-feira (6), a decisão de anular a suspensão do atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos. A Federação Belga de Futebol entrou com um recurso para tentar reverter a liberação do jogador, mas teve o pedido rejeitado pela entidade máxima do futebol.
Com isso, Balogun está liberado para enfrentar a Bélgica nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Entenda o caso de Balogun
A polêmica começou na vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, na última quarta-feira (1º). Balogun recebeu cartão vermelho direto após atingir o tornozelo de um adversário. O lance foi revisado pelo árbitro brasileiro Raphael Claus com auxílio do VAR, e a suspensão automática para a partida seguinte parecia inevitável.
No entanto, na tarde de domingo (5), a Fifa decidiu anular a suspensão. Para isso, a entidade aplicou o artigo 27 do Regulamento Disciplinar, que permite a suspensão da execução de uma punição em determinadas circunstâncias. Com a decisão, Balogun foi colocado em período probatório de um ano. Caso cometa uma infração semelhante nesse período, a sanção poderá ser aplicada.
Adversária dos Estados Unidos nas oitavas de final, a Bélgica tentou reverter a decisão e apresentou um recurso à Fifa para restabelecer a suspensão do atacante. A entidade, porém, informou que o Comitê de Apelação da Fifa rejeitou o pedido por entender que a Federação Belga não era parte do processo disciplinar envolvendo o jogador e, por isso, não tinha legitimidade para recorrer da decisão.
Trump entrou em contato com Infantino, presidente da Fifa
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que entrou em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da expulsão de Folarin Balogun durante a Copa do Mundo de 2026.
Durante conversa com jornalistas, Trump afirmou que não pressionou a Fifa, mas solicitou que o lance fosse reavaliado. Segundo o presidente norte-americano, a jogada de Balogun não justificava expulsão e a punição automática para o jogo seguinte era injusta.
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