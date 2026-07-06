Réplica gigante da taça da Copa do Mundo vira atração em Nova York Monumento de 8,4 metros foi aberto ao público com a presença do capitão Cafu

Os torcedores que visitam Nova York durante a Copa do Mundo ganharam um novo ponto turístico para se sentirem campeões. Uma estrutura gigante que reproduz o troféu da Copa do Mundo foi aberta ao público na Quinta Avenida, localizada em uma das áreas mais movimentadas da cidade norte-americana.

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Com 8,4 metros de altura, o monumento integra o espaço de entretenimento montado pela Fifa em conjunto com a emissora Telemundo no complexo do Rockefeller Center, local tradicionalmente conhecido pelas festividades de fim de ano. A visitação ao espaço é totalmente franca.

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Estrutura de Lego e presença de Cafu

O ex-lateral Cafu, capitão do último título mundial do Brasil, participou da cerimônia de abertura a convite da Lego, marca responsável pela confecção da obra e patrocinadora da competição.

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O ex-jogador Cafu posa ao lado do monumento de Lego que reproduz o troféu do Mundial em Nova York (Foto: Eugene Gologursky / Getty Images for LEGO Group / AFP)

"Minha história com esse troféu começou no título de 1994. Essa reprodução em grande escala ficou fantástica e merece a visita do público", destacou o ex-jogador brasileiro.

O projeto utilizou mais de 1,3 milhão de blocos de plástico montados por uma equipe de 59 especialistas, que somaram cerca de 7 mil horas de trabalho. O redor da taça principal também exibe representações em tamanho menor de atletas patrocinados pela empresa, como Lionel Messi, Vinícius Júnior, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

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