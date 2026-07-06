Réplica gigante da taça da Copa do Mundo vira atração em Nova York
Monumento de 8,4 metros foi aberto ao público com a presença do capitão Cafu
Os torcedores que visitam Nova York durante a Copa do Mundo ganharam um novo ponto turístico para se sentirem campeões. Uma estrutura gigante que reproduz o troféu da Copa do Mundo foi aberta ao público na Quinta Avenida, localizada em uma das áreas mais movimentadas da cidade norte-americana.
Neymar lidera rejeição após eliminação do Brasil na Copa; confira a lista
Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun
FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: ‘Confiança e orgulho’
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
Com 8,4 metros de altura, o monumento integra o espaço de entretenimento montado pela Fifa em conjunto com a emissora Telemundo no complexo do Rockefeller Center, local tradicionalmente conhecido pelas festividades de fim de ano. A visitação ao espaço é totalmente franca.
➡️ Escândalo com Trump e jato privado disparam rejeição a Infantino na Copa
Estrutura de Lego e presença de Cafu
O ex-lateral Cafu, capitão do último título mundial do Brasil, participou da cerimônia de abertura a convite da Lego, marca responsável pela confecção da obra e patrocinadora da competição.
"Minha história com esse troféu começou no título de 1994. Essa reprodução em grande escala ficou fantástica e merece a visita do público", destacou o ex-jogador brasileiro.
O projeto utilizou mais de 1,3 milhão de blocos de plástico montados por uma equipe de 59 especialistas, que somaram cerca de 7 mil horas de trabalho. O redor da taça principal também exibe representações em tamanho menor de atletas patrocinados pela empresa, como Lionel Messi, Vinícius Júnior, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de BalogunHá 51 minutos
Copa do Mundo 2026
FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: 'Confiança e orgulho'Há 59 minutos
Seleção Brasileira
OPINIÃO: o último baile do Museu do AmanhãHá 1 hora
Fora de Campo
Leitura labial revela falas de Ancelotti durante Brasil x Noruega: 'Não é'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Escândalo com Trump e jato privado disparam rejeição a Infantino na CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a EspanhaHá 1 hora
Mais LANCE!