Leitura labial revela falas de Ancelotti durante Brasil x Noruega: 'Não é' Especialista revela falas que geraram curiosidade durante eliminação da Seleção

Carlo Ancelotti foi um dos personagens mais criticados na derrota do Brasil para a Noruega por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe brasileira piorou no segundo tempo, após as mexidas do treinador.

O especialista em leitura labial, Gustavo Machado, leu diversos momentos do jogo, como reclamações com a arbitragem, orientações passadas por Ancelotti aos jogadores do Brasil e as discussões entre Neymar e Orjan Nyland, goleiro da Noruega. Confira:

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➡️ Quando é o próximo jogo do Brasil e até quando vai o contrato de Ancelotti?

Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil

Após a eliminação precoce da Seleção Brasileira na noite deste domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, quando perdeu para a Noruega, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar "profundamente triste" com o resultado e analisou o futebol apresentado pelo Brasil.

— Acho que o jogo por uma parte foi um bom jogo, tivemos muitas oportunidades na primeira parte, na segunda também quando estava 0 a 0, depois as mudanças era para colocar mais frescura, dar mais profundidade para tentar ganhar o jogo — resumiu o treinador italiano durante a entrevista coletiva depois da eliminação.

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Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega (Foto: Pedro UGARTE/AFP)

Até quando vai o contrato do treinador?

Em maio, a CBF anunciou a renovação do contrato de Carlo Ancelotti, que agora permanecerá no comando da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030.

Inicialmente, Ancelotti havia sido anunciado em maio de 2025 com vínculo válido apenas até o fim da Copa do Mundo de 2026. No entanto, ainda no ano passado, o treinador demonstrou interesse em continuar liderando a equipe por mais um ciclo completo.

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A avaliação positiva do trabalho desenvolvido também pesou na decisão da CBF. Com o interesse das duas partes em manter a parceria, o acordo foi ampliado, garantindo a permanência do técnico italiano até o próximo Mundial.