Leitura labial revela falas de Ancelotti durante Brasil x Noruega: 'Não é'
Especialista revela falas que geraram curiosidade durante eliminação da Seleção
Carlo Ancelotti foi um dos personagens mais criticados na derrota do Brasil para a Noruega por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe brasileira piorou no segundo tempo, após as mexidas do treinador.
O especialista em leitura labial, Gustavo Machado, leu diversos momentos do jogo, como reclamações com a arbitragem, orientações passadas por Ancelotti aos jogadores do Brasil e as discussões entre Neymar e Orjan Nyland, goleiro da Noruega. Confira:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️ Quando é o próximo jogo do Brasil e até quando vai o contrato de Ancelotti?
Escândalo com Trump e jato privado disparam rejeição a Infantino na Copa
Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a Espanha
Bola da final da Copa do Mundo é apresentada pela Fifa: veja detalhes
Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil
Após a eliminação precoce da Seleção Brasileira na noite deste domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, quando perdeu para a Noruega, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar "profundamente triste" com o resultado e analisou o futebol apresentado pelo Brasil.
— Acho que o jogo por uma parte foi um bom jogo, tivemos muitas oportunidades na primeira parte, na segunda também quando estava 0 a 0, depois as mudanças era para colocar mais frescura, dar mais profundidade para tentar ganhar o jogo — resumiu o treinador italiano durante a entrevista coletiva depois da eliminação.
Até quando vai o contrato do treinador?
Em maio, a CBF anunciou a renovação do contrato de Carlo Ancelotti, que agora permanecerá no comando da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030.
Inicialmente, Ancelotti havia sido anunciado em maio de 2025 com vínculo válido apenas até o fim da Copa do Mundo de 2026. No entanto, ainda no ano passado, o treinador demonstrou interesse em continuar liderando a equipe por mais um ciclo completo.
A avaliação positiva do trabalho desenvolvido também pesou na decisão da CBF. Com o interesse das duas partes em manter a parceria, o acordo foi ampliado, garantindo a permanência do técnico italiano até o próximo Mundial.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Renata Ruel analisa decisão da Fifa sobre cartão de Balogun: 'Copa dos absurdos'Há 33 minutos
Copa do Mundo 2026
Müller defende demissão de Ancelotti e define substituto ideal para o BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Romário aponta culpado pela queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Ficou claro'Há 2 horas
Fora de Campo
Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após acerto com novo clubeHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Governo da Bélgica usa pet para ironizar caso Balogun: 'Vou jogar'Há 2 horas
Fora de Campo
Eliminação do Brasil rende menor audiência da Globo na Copa do MundoHá 2 horas
Mais LANCE!