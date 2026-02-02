Olho neles, Ancelotti: os concorrentes a camisa 9 da Seleção na Copa do Mundo

Conteúdo Especial

A menos de cinco meses da Copa do Mundo, a disputa mais acirrada na Seleção Brasileira é pela camisa 9. Se por um lado, nenhum nome conseguiu status de unanimidade, por outro, não faltam boas opções. Em solo brasileiro e europeu, velhos conhecidos recuperam a melhor forma, enquanto novatos chamam atenção. Em mais um episódio da série "Olho neles, Ancelotti!", o Lance! resume o momento dos maiores concorrentes, com destaque para as respectivas exibições mais recentes.

Quem vai ser o 9 da Seleção na Copa?

*A lista abaixo está em ordem alfabética

** Foi considerado o calendário europeu para a "atual temporada", ou seja, de julho de 2025 ao momento presente

Carlos Vinícius (Grêmio)

Com passagens por clubes como Benfica, Napoli e Tottenham, Carlos Vinícius retornou ao Brasil para mostrar aos compatriotas o seu faro artilheiro. Aos 30 anos, virou rapidamente a grande referência do Grêmio, com média de quase um gol por jogo. A última partida do Gaúcho, finalizada em empate por 1 a 1 entre o Tricolor e o Juventude, foi exceção. Vale ressaltar, no entanto, que, poupado, entrou apenas no segundo tempo. Balançou as redes, porém, nos últimos seis confrontos do Brasileirão.

Última convocação: nunca foi convocado

Números na atual temporada: 17 gols e 2 assistências em 21 jogos

Carlos Vinícius celebra gol que descontou o placar em derrota do Grêmio para o Fluminense (Foto: Maga Jr / Agência F8 / Gazeta Press)

Endrick (Lyon)

Existe um Endrick antes e depois da chegada ao Lyon. Escanteado no Real Madrid sob comando de Xabi Alonso, em cenário diferente ao vivido nos tempos em que justamente Ancelotti o treinava, virou protagonista no clube francês. O atacante de 19 anos aceitou a transferência por empréstimo para ter mais minutos e convencer um técnico pelo qual tem carinho de que pode retornar à Seleção Brasileira. No último duelo, apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Lille, passou em branco e foi trocado após pancada. Nos três anteriores, porém, três gols e uma assistência para o prodígio.

Última convocação: março de 2025, sob comando de Dorival Júnior

Números na atual temporada: 4 gols e 1 assistência em 7 jogos

Histórico pela Seleção: 3 gols em 14 jogos

Endrick mata bola no peito no duelo entre Lyon e Lille pela Ligue 1 (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

Evanílson (Bournemouth)

Evanílson, de 26 anos, não vive sua temporada mais goleadora. Na anterior, sua primeira na Inglaterra, teve números bem melhores. Por outro lado, conta com uma peculiaridade: fez todos os seus gols em 25/26 contra clubes do chamado Big Six (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ou Tottenham). Neste período, ninguém marcou mais do que ele contra o grupo de gigantes ingleses.

No último fim de semana, o ex-Fluminense foi titular na vitória por 2 a 0 contra o lanterna Wolverhampton, mas sem participações em gols ou grande destaque. Deixou o gramado nos minutos finais, pouco antes de sua equipe ampliar o marcador.

Última convocação: julho de 2024, sob comando de Dorival Júnior

Números na atual temporada: 5 gols e 2 assistências em 24 jogos

Histórico pela Seleção: nenhum gol em 2 jogos

Evanílson conduz Bournemouth ao ataque em jogo contra o Liverpool (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Convocado por Tite para as últimas duas Copas do Mundo, Gabriel Jesus se credencia novamente para o torneio aos 28 anos. Depois de passar quase um ano afastado por lesão de ligamento cruzado anterior, o atacante vai recuperando a melhor forma e disputa posição no Arsenal com o sueco Gyökeres. Na partida mais recente, bastaram 14 minutos em campo para balançar as redes na goleada por 4 a 0 do líder inglês sobre o Leeds. Dessa forma, marcou o terceiro gol nos últimos quatro jogos — antes, anotou dois em duelo com a Inter de Milão pela Champions League.

Última convocação: novembro de 2023, sob comando de Fernando Diniz

Números na atual temporada: 4 gols e 1 assistência em 15 jogos

Histórico pela Seleção: 19 gols e 13 assistências em 64 jogos

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal em goleada contra o Leeds (Foto: Oli Scarff / AFP)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Conforme se adapta ao futebol inglês, Igor Jesus apresenta um futebol cada vez mais próximo ao que demonstrou com a camisa do Botafogo. Aos 24 anos, é titular absoluto do Forest, com números expressivos principalmente nas copas — na Liga Europa, a média é de um tento por partida. Além dos gols, contribui sempre com muita luta pela bola, característica que despertou até comparação com Diego Costa no exterior. No confronto do último domingo, o empate por 1 a 1 com o Crystal Palace, não teve o brilhantismo de outros compromissos recentes.

Última convocação: outubro de 2025, sob comando de Carlo Ancelotti

Números na atual temporada: 11 gols e 1 assistência em 31 jogos

Histórico pela Seleção: 1 gol e 1 assistência em 5 jogos

Igor Jesus disputa bola com defensor do Wrexham em jogo da F.A. Cup (Foto: Oli Scarff / AFP)

Igor Thiago (Brentford)

Igor Thiago é a maior surpresa da temporada europeia. Revelado no Cruzeiro, onde teve pouco destaque, se encontrou no futebol belga e despertou interesse da Inglaterra. Mas nem o mais otimista dirigente do Brentford devia esperar um impacto tão grande na Premier League. O centroavante de 24 anos é o único que ameaça o fenômeno Haaland no topo da artilharia da liga mais difícil do planeta, com 16 gols em 24 partidas. Apesar de não ter marcado no último fim de semana, permaneceu em campo até o desfecho da vitória da sua equipe por 1 a 0 sobre o Aston Villa.

Última convocação: nunca foi convocado

Números na atual temporada: 17 gols e 1 assistência em 25 jogos

Igor Thiago comemora um dos 16 gols que o colocaram na vice-artilharia da Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP)

João Pedro (Chelsea)

Versátil e em grande fase, João Pedro é nome quase certo na convocação de Ancelotti para a Copa. O jogador de 24 anos demonstrou todo seu poder de decisão na última semana. Em jogo da Champions League contra o Napoli, marcou dois gols, um deles em grande estilo, para virar o marcador de 2 a 1 para 3 a 2. No fim de semana, pela Premier League, começou no banco de reservas e viu o West Ham abrir 2 a 0. Acionado no intervalo, precisou de 12 minutos para anotar de cabeça e iniciar nova virada do Chelsea.

Última convocação: novembro de 2025, sob comando de Carlo Ancelotti

Números na atual temporada: 12 gols e 5 assistências em 32 jogos

Histórico pela Seleção: nenhum gol em 6 jogos

João Pedro é abraçado por companheiros de Chelsea após gol decisivo contra o Napoli (Foto: Andreas Solaro / AFP)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Artilheiro do último Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge, de 24 anos, terminou o ano gozando de prestígio com Carlo Ancelotti. No entanto, com tantos atacantes em destaque no futebol europeu, precisará de mais um semestre em alto nível para garantir sua vaga entre os convocados. No começo de ano, enquanto o Cruzeiro ainda procura se encontrar sob chefia de Tite, soma dois gols em quatro jogos. Poupado, não atuou contra o Betim pelo Mineiro.

Última convocação: setembro de 2025, sob comando de Carlo Ancelotti

Números na atual temporada: 18 gols e 7 assistências em 31 jogos

Histórico pela Seleção: nenhum gol em 1 jogo

Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG em clássico pelo Campeonato Mineiro (Foto: Gilson Lobo / Agif / Gazeta Press)

Matheus Cunha (Manchester United)

A versatilidade é um trunfo de Matheus Cunha para ter a vaga na Copa do Mundo bem encaminhada: atua pelos lados do campo, como camisa 10 e, claro, centroavante. Não à toa o Manchester United gastou uma fortuna para contratar o jogador de 26 anos, cuja falta é sentida no lanterna Wolverhampton. O atual momento, inclusive, é o melhor desde que chegou aos Red Devils. Depois de fazer o gol (e que gol!) da vitória por 3 a 2 sobre o líder Arsenal, anotou o segundo no triunfo pelo mesmo placar sobre o Fulham.

Última convocação: novembro de 2025, sob comando de Carlo Ancelotti

Números na atual temporada: 6 gols e 2 assistências em 23 jogos

Histórico pela Seleção: 1 gol e 2 assistências em 19 jogos

Matheus Cunha comemora gol na vitória do United sobre o Fulham por 3 a 2 (Foto: Paul Ellis / AFP)

Pedro (Flamengo)

Talvez Pedro, de 28 anos, seja o atacante da lista com mais a provar a Ancelotti até a Copa do Mundo. Depois de temporada conturbada, com muitos problemas físicos, tentará reencontrar sua melhor forma nos próximos meses. Talento, evidentemente, não falta. Até agora, porém, sofre com início complicado do Flamengo em 2026. Teve como melhor momento uma linda assistência de peito contra o São Paulo, mas ainda não engrenou, como todo o time rubro-negro. No fim de semana, teve atuação apagada na derrota para o Corinthians na final da Supercopa Rei.

Última convocação: junho de 2023, sob comando de Ramon Menezes

Números na atual temporada: 10 gols e 5 assistências em 24 jogos

Histórico pela Seleção: 1 gol em 6 jogos

Pedro ri ao lado de Plata após servir companheiro com passe de peito contra o São Paulo (Foto: Luis Moura / Wpp / Gazeta Press)

Rayan (Bournemouth)

Capaz de atuar como ponta e centroavante, Rayan foi negociado com o futebol inglês e terá seis meses para mostrar a Ancelotti que pode repetir em solo europeu o mesmo nível apresentado com a camisa do Vasco. E o primeiro sinal já foi positivo: o atacante de 19 anos jogou 20 minutos em sua estreia na Premier League, contra o Wolverhampton, e deu logo uma assistência.

Última convocação: nunca foi convocado

Números na atual temporada: 16 gols e 1 assistência em 35 jogos

Rayan é celebrado por companheiros do Bournemouth após contribuir com assistência em sua estreia (Foto: Darren Staples / AFP)

Richarlison (Tottenham)

Titular incontestável na última Copa do Mundo, Richarlison tem prestígio com Ancelotti, que o treinou durante passagem pelo Everton. Na atual temporada, ainda que não esteja no nível de seu auge, o atacante de 28 anos viveu bons momentos pelo Tottenham, que o recolocaram na Seleção Brasileira. Com lesão na coxa, entretanto, não joga desde o último dia 10.

Última convocação: novembro de 2025, sob comando de Carlo Ancelotti

Números na atual temporada: 8 gols e 3 assistências em 31 jogos

Histórico pela Seleção: 20 gols e 8 assistências em 54 jogos

Richarlison comemora com soco no ar gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)

Vitor Roque (Palmeiras)

Em baixa na Europa, Vitor Roque logo retomou a confiança no retorno ao Brasil. Um dos destaques do país em 2025, já foi lembrado pelo técnico italiano na última convocação. Agora, tenta repetir (ou até melhorar) o desempenho em 2026 para se firmar entre os escolhidos para a Copa. Após marcar o gol que evitou a derrota do Palmeiras contra o Atlético-MG no Brasileirão, passou em branco no tropeço diante do Botafogo-SP pelo Paulistão.

Última convocação: novembro de 2025, sob comando de Carlo Ancelotti

Números na atual temporada: 18 gols e 5 assistências em 37 jogos

Histórico pela Seleção: nenhum gol em 2 jogos