Brasileiros roubam a cena, e Manchester United vence Fulham em jogo eletrizante
Matheus Cunha, Casemiro marcaram para os Red Devils; Kevin marcou para os Cottagers
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester United venceu o Fulham por 3 a 2 neste domingo (1º), em Old Trafford, em um jogo marcado por reviravoltas, gols nos minutos finais e protagonismo brasileiro. Casemiro e Matheus Cunha colocaram os donos da casa em vantagem, mas a equipe londrina buscou o empate nos acréscimos, com Kevin, ex-Palmeiras, marcando golaço. Já no último lance, Benjamin Sesko garantiu a terceira vitória seguida do time sob o comando de Michael Carrick na Premier League.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Endrick passa em branco, mas Lyon vence e estende boa fase
Futebol Internacional01/02/2026
- Futebol Internacional
Vini Jr marca, Real Madrid sofre, mas vence com gol de Mbappé na reta final
Futebol Internacional01/02/2026
- Flamengo
Romário, sobre comparar chegada dele e de Paquetá ao Flamengo: ‘Ridículo’
Flamengo01/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Manchester United voltou ao quarto lugar da Premier League, entrando novamente na zona de classificação para a Champions League. A equipe chegou à terceira vitória consecutiva desde a mudança no comando técnico e abriu vantagem mínima sobre os concorrentes diretos. O Fulham, por sua vez, segue no meio da tabela, desperdiçando a chance de somar um ponto fora de casa após buscar o empate no fim.
Como foi o jogo entre Manchester United e Fulham?
O Manchester United começou a partida com maior controle da posse e presença constante no campo ofensivo. A equipe de Michael Carrick buscava acelerar pelos lados e explorar bolas paradas, enquanto o Fulham tentava responder com transições rápidas.
Aos 19 minutos, após um lance inicialmente marcado como pênalti para o United e posteriormente revisto pelo VAR, a arbitragem assinalou falta fora da área. Na cobrança, Bruno Fernandes levantou na área e Casemiro subiu para cabecear firme, abrindo o placar em Old Trafford. O gol consolidou o bom momento do volante brasileiro, que mais uma vez apareceu como elemento decisivo em jogadas aéreas.
Com a vantagem, o United manteve a pressão e passou a encontrar mais espaços. Bryan Mbeumo teve finalização defendida por Bernd Leno, enquanto o Fulham também tentou responder. A equipe visitante chegou a balançar as redes com Javi Cuenca, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.
Defensivamente, o United contou com boa atuação de Senne Lammens, acionado em chutes de média distância e bolas paradas. O primeiro tempo terminou com os donos da casa em vantagem mínima, mas com o jogo ainda aberto.
Logo aos 11 minutos da etapa final, o Manchester United ampliou. Casemiro recuperou a bola no meio-campo e encontrou Matheus Cunha, que avançou e finalizou com força de pé direito para marcar o segundo gol. O lance reforçou o protagonismo da dupla brasileira na partida e deu ao United uma vantagem que parecia confortável.
Após o 2 a 0, o Fulham passou a se expor mais. A equipe de Marco Silva aumentou a presença ofensiva e voltou a ter um gol anulado, novamente por impedimento na construção da jogada. O United, por sua vez, administrava a vantagem e buscava explorar os espaços deixados pelo adversário.
Aos 75 minutos, Casemiro deixou o campo ovacionado pela torcida, dando lugar a Manuel Ugarte. A substituição coincidiu com um crescimento do Fulham no jogo. Aos 84, Raúl Jiménez foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. O atacante mexicano converteu a cobrança, diminuindo o placar para 2 a 1.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Nos minutos finais, o cenário mudou rapidamente. Já aos 91, Kevin aproveitou passe de Ryan Sessegnon e acertou um chute forte da entrada da área, empatando a partida e silenciando Old Trafford. O empate parecia decretar o fim da sequência de vitórias do United, mas ainda havia tempo para mais.
Com nove minutos de acréscimos, em razão de revisões longas do VAR ao longo do jogo, o United foi para o ataque no último lance. Bruno Fernandes encontrou Benjamin Sesko, que girou e finalizou no ângulo, garantindo a vitória por 3 a 2 e selando um desfecho dramático.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias