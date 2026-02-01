menu hamburguer
Brasileiros roubam a cena, e Manchester United vence Fulham em jogo eletrizante

Matheus Cunha, Casemiro marcaram para os Red Devils; Kevin marcou para os Cottagers

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/02/2026
13:32
Casemiro comemorando o gol com Bruno Fernandes e Matheus Cunha (Foto: Paul Ellis)
O Manchester United venceu o Fulham por 3 a 2 neste domingo (1º), em Old Trafford, em um jogo marcado por reviravoltas, gols nos minutos finais e protagonismo brasileiro. Casemiro e Matheus Cunha colocaram os donos da casa em vantagem, mas a equipe londrina buscou o empate nos acréscimos, com Kevin, ex-Palmeiras, marcando golaço. Já no último lance, Benjamin Sesko garantiu a terceira vitória seguida do time sob o comando de Michael Carrick na Premier League.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Com o resultado, o Manchester United voltou ao quarto lugar da Premier League, entrando novamente na zona de classificação para a Champions League. A equipe chegou à terceira vitória consecutiva desde a mudança no comando técnico e abriu vantagem mínima sobre os concorrentes diretos. O Fulham, por sua vez, segue no meio da tabela, desperdiçando a chance de somar um ponto fora de casa após buscar o empate no fim.

Como foi o jogo entre Manchester United e Fulham?

O Manchester United começou a partida com maior controle da posse e presença constante no campo ofensivo. A equipe de Michael Carrick buscava acelerar pelos lados e explorar bolas paradas, enquanto o Fulham tentava responder com transições rápidas.

Aos 19 minutos, após um lance inicialmente marcado como pênalti para o United e posteriormente revisto pelo VAR, a arbitragem assinalou falta fora da área. Na cobrança, Bruno Fernandes levantou na área e Casemiro subiu para cabecear firme, abrindo o placar em Old Trafford. O gol consolidou o bom momento do volante brasileiro, que mais uma vez apareceu como elemento decisivo em jogadas aéreas.

Com a vantagem, o United manteve a pressão e passou a encontrar mais espaços. Bryan Mbeumo teve finalização defendida por Bernd Leno, enquanto o Fulham também tentou responder. A equipe visitante chegou a balançar as redes com Javi Cuenca, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Defensivamente, o United contou com boa atuação de Senne Lammens, acionado em chutes de média distância e bolas paradas. O primeiro tempo terminou com os donos da casa em vantagem mínima, mas com o jogo ainda aberto.

Koobie Mainoo em ação pelo Manchester United, no duelo contra o Fulham, pela Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Logo aos 11 minutos da etapa final, o Manchester United ampliou. Casemiro recuperou a bola no meio-campo e encontrou Matheus Cunha, que avançou e finalizou com força de pé direito para marcar o segundo gol. O lance reforçou o protagonismo da dupla brasileira na partida e deu ao United uma vantagem que parecia confortável.

Após o 2 a 0, o Fulham passou a se expor mais. A equipe de Marco Silva aumentou a presença ofensiva e voltou a ter um gol anulado, novamente por impedimento na construção da jogada. O United, por sua vez, administrava a vantagem e buscava explorar os espaços deixados pelo adversário.

Aos 75 minutos, Casemiro deixou o campo ovacionado pela torcida, dando lugar a Manuel Ugarte. A substituição coincidiu com um crescimento do Fulham no jogo. Aos 84, Raúl Jiménez foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. O atacante mexicano converteu a cobrança, diminuindo o placar para 2 a 1.

Nos minutos finais, o cenário mudou rapidamente. Já aos 91, Kevin aproveitou passe de Ryan Sessegnon e acertou um chute forte da entrada da área, empatando a partida e silenciando Old Trafford. O empate parecia decretar o fim da sequência de vitórias do United, mas ainda havia tempo para mais.

Com nove minutos de acréscimos, em razão de revisões longas do VAR ao longo do jogo, o United foi para o ataque no último lance. Bruno Fernandes encontrou Benjamin Sesko, que girou e finalizou no ângulo, garantindo a vitória por 3 a 2 e selando um desfecho dramático.

