Endrick passa em branco, mas Lyon vence e estende boa fase

O Lyon venceu o Lille por 1 a 0, em duelo válido pela 20ª rodada da Ligue 1. Titular e sob os holofotes, Endrick foi um dos nomes mais observados da partida. Após grandes atuações recentes, o brasileiro passou em branco no placar, mas esteve em campo durante toda a partida e sofreu com marcação intensa do adversário, que dificultou suas ações ofensivas.

Após boas apresentações no Campeonato Francês, Endrick teve um confronto mais complicado com a camisa do Lyon. Diante do Lille, quinto colocado da Ligue 1, o atacante encontrou dificuldades ao longo do jogo. Atuando pelo lado direito do ataque, o brasileiro foi constantemente acompanhado de perto pelos marcadores e teve pouco espaço para acelerar ou receber a bola em condições favoráveis.

Depois de marcar um hat-trick na rodada anterior, Endrick foi um dos jogadores mais visados pela defesa adversária. O atacante sofreu faltas ao longo da partida e teve dificuldade para repetir o mesmo desempenho ofensivo de jogos anteriores. Com isso, suas participações acabaram sendo mais espaçadas, e o Lyon encontrou obstáculos para explorar o corredor direito do ataque.

Endrick em ação no duelo entre Lyon e Lille (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Lyon de Endrick sofre, mas sai com a vitória

No duelo contra o Lille, o Lyon teve uma atuação irregular. Com Endrick bem marcado pelo lado direito, a equipe passou a explorar mais o lado esquerdo do campo para construir suas jogadas ofensivas. Jogando em casa, o time francês não conseguiu controlar o ritmo da partida e viu o Lille ter maior presença no campo de ataque durante boa parte do confronto.

Apesar do volume inferior, o Lyon foi mais eficiente nas oportunidades que criou. O gol da vitória saiu em uma jogada pela lateral. Kluivert avançou pelo lado do campo, chegou à linha de fundo e cruzou para Noah Tartey, que finalizou para o fundo da rede e garantiu o placar mínimo.

Na segunda etapa, o Lille manteve a postura ofensiva e continuou pressionando o Lyon. A equipe visitante teve mais posse de bola e passou mais tempo no campo adversário, enquanto o time da casa priorizava a organização defensiva. Endrick seguiu com dificuldades para encontrar espaços e foi pouco acionado em condições claras de finalização.

Em uma das poucas oportunidades, o brasileiro conseguiu avançar da direita para o meio e finalizou com força, mas a bola saiu pela linha de fundo. O lance foi uma das raras chances do Lyon no segundo tempo. Na reta final, Endrick foi substituído, e na caminhada para o fundo do campo, recebeu os fortes aplausos dos torcedores.

