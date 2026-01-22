A Roma recebe o Stuttgart nesta quinta-feira (22), às 17h, no Stadio Olimpico, em partida válida pela sétima rodada da fase de liga da Europa League. O brasileiro Wesley França deve figurar novamente como titular pelos italianos, embora ainda não esteja definido em qual posição atuará, já que tem sido escalado pelos dois lados do campo no setor defensivo sob o comando de Gian Piero Gasperini.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com 24 partidas disputadas, 1908 minutos em campo, três gols e uma assistência em sua primeira temporada pelo Giallorossi, Wesley se consolidou como um dos principais destaques da equipe, graças à sua versatilidade e capacidade tanto ofensiva quanto defensiva. A seguir, veja os números do jogador por posição até o momento, atuando como lateral-direito e lateral-esquerdo, respectivamente:

continua após a publicidade

⚽ Jogos: 10 ⚔️ 14

🥅 Gols: 2 ⚔️ 1

🎯 Assistências: 0 ⚔️ 1

💡 Grandes chances criadas: 5 ⚔️ 3

📏 Acerto no cruzamento (%): 27% ⚔️ 17%

💪 Duelos ganhos /j: 5.0 ⚔️ 6.0

🛡️ Ações defensivas /j: 5.5 ⚔️ 5.0

🔄 Bolas recuperadas /j: 4.6 ⚔️ 3.3

❌ Erros defensivos graves: 0 ⚔️ 0

🔢 Nota Sofascore: 7.15 ⚔️ 7.12

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

A utilização de Wesley pela esquerda é uma novidade trazida à Europa a pedido de Gasperini. Nas últimas partidas, o jogador vem atuando como ala à frente de uma linha defensiva de três zagueiros. Assim, ele corta para dentro para criar oportunidades com seu pé dominante e, por vezes, avança até a linha de fundo para cruzar de canhota.

continua após a publicidade

Antes disso, o camisa 43 havia sido utilizado na posição de origem, como lateral-direito, nos primeiros jogos. Em ambas as funções, os números do atleta se mostram semelhantes, e seu desempenho em campo tem agradado tanto à torcida quanto ao técnico.

Wesley celebra gol pela Roma durante partida da temporada 2025/26 (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Opção na Seleção Brasileira? 🟢🟡

A versatilidade de Wesley pode representar um diferencial na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti valoriza jogadores capazes de atuar em mais de uma posição, como evidenciado na convocação de Danilo, do Flamengo, que transita entre lateral e zagueiro, e também na utilização de Éder Militão pelo lado direito.

Nesse contexto, Wesley entraria na briga interna entre os selecionáveis por mais de uma posição. O Garoto do Ninho foi convocado pela primeira vez em março de 2025, ainda no Flamengo, sob gestão de Dorival Júnior, e seguiu sendo uma peça valorizada desde a chegada do comandante italiano.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.