Endrick tem mais minutos em dois jogos pelo Lyon que com Xabi Alonso no Real Madrid
Neste domingo (18), o atacante brasileiro foi novamente titular e deu a assistência da vitória
Endrick já soma mais minutos em campo pelo Lyon em duas partidas do que havia atuado nos três meses finais de sua passagem pelo Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso. Neste domingo (18), no Groupama Stadium, o atacante brasileiro foi novamente titular e deu a assistência para Abner Vinícius marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pela 18ª rodada do Campeonato Francês.
Na semana anterior, Endrick havia marcado o gol da classificação sobre o Lille, fora de casa, em sua estreia pelo Lyon, pela Copa da França. Com dois jogos como titular, o brasileiro já acumula 161 minutos em campo, com um gol e uma assistência. O número supera o tempo e as participações diretas em gols registrados nos últimos três meses de 2025 pelo Real Madrid.
O período de poucas oportunidades no clube espanhol teve início após uma lesão muscular que tirou Endrick da disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano, que marcou o início do trabalho de Xabi Alonso na equipe merengue. Recuperado no meio de setembro, o atacante passou a figurar no banco de reservas em oito partidas consecutivas.
Com Xabi Alonso, Endrick entrou em campo apenas três vezes, somando 101 minutos, sem gols ou assistências. Atuou por 12 minutos na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, em 1º de novembro, pelo Campeonato Espanhol, e voltou a jogar o mesmo tempo na derrota por 2 a 1 para o Manchester City, pela Champions.
A única vez em que Endrick foi titular sob o comando do treinador foi na vitória por 3 a 2 sobre o Talavera, pela Copa do Rei, quando foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo.
Falta de minutos influenciou ida de Endrick ao Lyon
Antes disso, o brasileiro havia tido mais espaço no Real Madrid com Carlo Ancelotti na temporada 2024/25. Mesmo sem ser titular, participou de 37 partidas e marcou sete gols. A escassez de oportunidades com Xabi Alonso levou o atacante de 19 anos a buscar um empréstimo na virada do ano.
Desde a chegada de Xabi Alonso, o treinador havia deixado claro que não via Endrick como peça central do elenco, em razão da concorrência interna com a estrela Kylian Mbappé e a promessa Gonzalo García.
