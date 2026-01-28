MELHORES MOMENTOS: Com Ancelotti presente, Fluminense vence o Grêmio na estreia pelo Brasileirão
Tricolor Carioca venceu o adversário por 2 a 1 no Maracanã
Sob olhar de Ancelotti, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1 nesta quarta-feira (28) na estreia pelo Brasileirão. A partida marcou o retorno do Zubeldía ao comando do Tricolor. Os gols do confronto foram marcados por Nonato e Acosta para o Flu. Carlos Vinícius descontou. Veja os melhores momentos!
Como foi o jogo?
O Fluminense iniciou o primeiro tempo com muito volume e intensidade de jogo. O torcedor tricolor não demorou a soltar o primeiro grito de "uh". Acosta recebeu atrás dos volantes de Grêmio e acionou John Kennedy, que não conseguiu tirar de Weverton. Poucos minutos dois foi a vez de Acosta receber uma boa bola de Renê por cima e tocar para ninguém. O Grêmio chegou com Carlos Vinicius, que dominou na área e bateu girando no canto direito de Fábio. Depois disso, o jogo perdeu emoção. Os times não conseguiam chegar com perigo. Serna e Tetê, que comandavam os ataques, sumiram, o que diminuiu o calor do confronto.
No intervalo de jogo, Ancelotti, que estava presente em uma das cabines de imprensa do Maracanã, recebeu uma camisa do Fluminense. O treinador foi presenteado por Mattheus Montenegro, presidente do Tricolor. Paulo Angioni e Mário Bittencourt também conversaram com o italiano
O segundo tempo começou parecido com o primeiro, mas dessa vez a bola entrou para o Fluminense. John Kennedy fez bom pivô na área e tocou para Renê, que finalizou. Nonato aproveitou o rebote e abriu o placar. Logo depois, Renê bateu escanteio pra entrada da área procurando Acosta. O argentino acertou um lindo chute no canto do gol do Grêmio. O Grêmio mexeu, foi pra cima, e conseguiu descontar. Carlos Vinicius recebeu na frente do gol após cruzamento na área e botou para dentro.
Com o resultado, o Tricolor soma os seus primeiros três pontos no Brasileirão e fecha o jogo na segunda colocação. O Grêmio segue zerado na pontuação na competição.
O que vem por aí para Fluminense e Grêmio?
O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca. O Grêmio joga no sábado (31), às 16h30, pelo Campeonato Gaúcho.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X GRÊMIO
SÉRIE A - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
⚽ Gols: Nonato (FLU), Lucho Acosta (FLU) e Carlos Vinícius (GRE)
🟨 Cartões amarelos: Nonato (FLU) e Dodi (GRE)
⚽ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Santi Moreno), Serna (Savarino) e John Kennedy (Técnico: Luis Zubeldía)
GRÊMIO: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (William), Arthur, Tetê (Enamorado), Cristaldo e Amuzu (Pavón); Carlos Vinícius (André) (Técnico: Luis Castro)
