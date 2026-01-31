Sócia do Vasco aciona Compliance da SAF e denuncia Fernando Diniz por suposto assédio moral
Documento formal cita exposição excessiva de atletas no jogo contra o Mirassol
Uma sócia do Vasco, identificada como Aline da Rocha Moreira, protocolou uma denúncia formal junto ao Departamento de Compliance da Vasco da Gama SAF. O documento relata possíveis práticas de assédio moral e abuso de poder por parte do técnico Fernando Diniz no tratamento com os jogadores do elenco profissional.
No documento enviado ao clube, a sócia argumenta que o comportamento do treinador ultrapassa a esfera da liderança técnica, configurando constrangimento aos atletas. A denúncia destaca o estilo de Diniz, citando especificamente as broncas acintosas e a exposição pública dos jogadores durante a derrota para o Mirassol, na estreia do Campeonato Brasileiro.
A autora da ação sustenta que, dependendo da frequência e da intensidade, essas condutas violam normas trabalhistas, além de ferir políticas internas da própria SAF voltadas ao combate ao assédio e à proteção da saúde mental dos colaboradores.
A denúncia não se limita apenas a relatar os fatos, mas exige providências práticas do departamento responsável pela ética do clube. Entre os pedidos listados por Aline da Rocha Moreira estão:
- Abertura imediata de uma investigação interna para apurar os fatos;
- Adoção de medidas preventivas para evitar a repetição das condutas;
- Reforço na divulgação dos canais de denúncia da instituição;
- Oferta de acompanhamento psicológico para os atletas que possam ter sido expostos a situações vexatórias.
Até o momento, o Vasco da Gama não emitiu nenhum posicionamento oficial sobre o recebimento da denúncia ou sobre os próximos passos do departamento de Compliance em relação ao caso.
