Uma sócia do Vasco, identificada como Aline da Rocha Moreira, protocolou uma denúncia formal junto ao Departamento de Compliance da Vasco da Gama SAF. O documento relata possíveis práticas de assédio moral e abuso de poder por parte do técnico Fernando Diniz no tratamento com os jogadores do elenco profissional.

No documento enviado ao clube, a sócia argumenta que o comportamento do treinador ultrapassa a esfera da liderança técnica, configurando constrangimento aos atletas. A denúncia destaca o estilo de Diniz, citando especificamente as broncas acintosas e a exposição pública dos jogadores durante a derrota para o Mirassol, na estreia do Campeonato Brasileiro.

A autora da ação sustenta que, dependendo da frequência e da intensidade, essas condutas violam normas trabalhistas, além de ferir políticas internas da própria SAF voltadas ao combate ao assédio e à proteção da saúde mental dos colaboradores.

A denúncia não se limita apenas a relatar os fatos, mas exige providências práticas do departamento responsável pela ética do clube. Entre os pedidos listados por Aline da Rocha Moreira estão:

Abertura imediata de uma investigação interna para apurar os fatos; Adoção de medidas preventivas para evitar a repetição das condutas; Reforço na divulgação dos canais de denúncia da instituição; Oferta de acompanhamento psicológico para os atletas que possam ter sido expostos a situações vexatórias.

Até o momento, o Vasco da Gama não emitiu nenhum posicionamento oficial sobre o recebimento da denúncia ou sobre os próximos passos do departamento de Compliance em relação ao caso.

