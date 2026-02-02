Copa do Mundo de 2026 no Rio de Janeiro: conheça a World Legends Cup
Cerimônia de abertura da competição ocorre nesta segunda-feira (2), no Rio de Janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Rio de Janeiro será palco da primeira edição da World Legends Cup, a Copa do Mundo das Lendas, que reunirá alguns dos maiores nomes da história do futebol em 2026. O anúncio oficial do evento acontece nesta segunda-feira (2).
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A cerimônia de abertura da World Legends Cup ocorre em Copacabana, no Teatro Roxy, com a chegada de um time estrelado ao Rio para uma coletiva fechada a convidados. Entre os nomes confirmados estão o neerlandês Clarence Seedorf — embaixador e sócio do projeto —, além dos brasileiros Romário, Bebeto, Kaká, Cafu, Júnior, Adriano, Emerson, Ricardo Rocha e Athirson. Entre os nomes internacionais, aparecem o italiano Alessandro Nesta, o argentino Javier Saviola, o nigeriano Nwankwo Kanu e o senegalês Khalilou Fadiga.
O evento tem transmissão ao vivo do "SporTV" (TV fechada), e da "Ge TV" (YouTube), a partir das 17h (de Brasília), o que marca o início da contagem regressiva para o torneio. A cobertura da Copa é exclusiva dos canais e plataformas da "Globo", responsáveis pela exibição de todos os jogos. Além disso, o projeto inclui Fan Zones e experiências imersivas ao público em diferentes cidades brasileiras. ➡️ Clique para assistir no Sportv!
World Legends Cup 2026 🌎
A edição inaugural reúne oito seleções nacionais e mais de 170 ex-jogadores, que voltam a vestir as cores de seus países em partidas festivas, além de participarem de uma série de atividades paralelas. O campeonato disputado em formato eliminatório será realizado em sete jogos, com partidas divididas em dois tempos de 25 minutos. A seguir, veja as nações representadas, com os respectivos capitães e técnicos de cada equipe nacional:
Arábia Saudita 🟢⚪
Capitão: Yasser Al-Qahtani
Técnico: Majed Abdullah
Argentina 🔵⚪
Capitão: Sergio Agüero
Técnico: Gabriel Batistuta
Brasil 🟢🟡
Capitão: Cafu
Técnico: Zico
Espanha 🔴🟡🔴
Capitão: Carles Puyol
Técnico: Fernando Hierro
França 🔵⚪🔴
Capitão: Thierry Henry
Técnico: Patrick Vieira
Países Baixos 🔴⚪🔵
Capitão: Clarence Seedorf
Técnico: Ruud Gullit
Itália 🟢⚪🔴
Capitão: Gianluigi Buffon
Técnico: Paolo Maldini
Nigéria 🟢⚪🟢
Capitão: Nwankwo Kanu
Técnico: Khalilou Fadiga
Ainda não foram divulgados o calendário de jogos, os estádios que receberão as partidas e o formato completo das ativações. As informações serão apresentadas após a coletiva no Rio de Janeiro. Em ano de Copa do Mundo masculina, o torneio surge como um ativo relevante para amenizar a ansiedade dos torcedores que aguardam a maior competição esportiva do planeta.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias