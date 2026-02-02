O Rio de Janeiro será palco da primeira edição da World Legends Cup, a Copa do Mundo das Lendas, que reunirá alguns dos maiores nomes da história do futebol em 2026. O anúncio oficial do evento acontece nesta segunda-feira (2).

A cerimônia de abertura da World Legends Cup ocorre em Copacabana, no Teatro Roxy, com a chegada de um time estrelado ao Rio para uma coletiva fechada a convidados. Entre os nomes confirmados estão o neerlandês Clarence Seedorf — embaixador e sócio do projeto —, além dos brasileiros Romário, Bebeto, Kaká, Cafu, Júnior, Adriano, Emerson, Ricardo Rocha e Athirson. Entre os nomes internacionais, aparecem o italiano Alessandro Nesta, o argentino Javier Saviola, o nigeriano Nwankwo Kanu e o senegalês Khalilou Fadiga.

O evento tem transmissão ao vivo do "SporTV" (TV fechada), e da "Ge TV" (YouTube), a partir das 17h (de Brasília), o que marca o início da contagem regressiva para o torneio. A cobertura da Copa é exclusiva dos canais e plataformas da "Globo", responsáveis pela exibição de todos os jogos. Além disso, o projeto inclui Fan Zones e experiências imersivas ao público em diferentes cidades brasileiras.

World Legends Cup 2026 🌎

A edição inaugural reúne oito seleções nacionais e mais de 170 ex-jogadores, que voltam a vestir as cores de seus países em partidas festivas, além de participarem de uma série de atividades paralelas. O campeonato disputado em formato eliminatório será realizado em sete jogos, com partidas divididas em dois tempos de 25 minutos. A seguir, veja as nações representadas, com os respectivos capitães e técnicos de cada equipe nacional:

Arábia Saudita 🟢⚪

Capitão: Yasser Al-Qahtani

Técnico: Majed Abdullah

Argentina 🔵⚪

Capitão: Sergio Agüero

Técnico: Gabriel Batistuta

Brasil 🟢🟡

Capitão: Cafu

Técnico: Zico

Cafu repete gesto da conquista da Copa do Mundo de 1994 ao lado de Gianni Infantino, no Maracanã (Foto: Alexandre Brum/Gazeta Press)<br><br>Agencia Enquadrar/Agencia Enquadrar

Espanha 🔴🟡🔴

Capitão: Carles Puyol

Técnico: Fernando Hierro

França 🔵⚪🔴

Capitão: Thierry Henry

Técnico: Patrick Vieira

Países Baixos 🔴⚪🔵

Capitão: Clarence Seedorf

Técnico: Ruud Gullit

Itália 🟢⚪🔴

Capitão: Gianluigi Buffon

Técnico: Paolo Maldini

Nigéria 🟢⚪🟢

Capitão: Nwankwo Kanu

Técnico: Khalilou Fadiga

Ainda não foram divulgados o calendário de jogos, os estádios que receberão as partidas e o formato completo das ativações. As informações serão apresentadas após a coletiva no Rio de Janeiro. Em ano de Copa do Mundo masculina, o torneio surge como um ativo relevante para amenizar a ansiedade dos torcedores que aguardam a maior competição esportiva do planeta.

