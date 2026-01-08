Artilheiro brasileiro na Premier League bate valor recorde no mercado da bola

O posto de brasileiro com mais gols em única edição de Premier League tem um novo dono, o atacante Igor Thiago, do Brentford. O jogador vive a melhor fase da carreira e tem se destacado no cenário europeu, o que impacta diretamente em sua valorização no mercado da bola. Aos 24 anos, o atleta vive o auge de sua valorização e igualou o patamar financeiro de nomes como Lucas Paquetá, Joelinton e Richarlison.

Igor Thiago já marcou 16 gols em 22 jogos na Premier League, apenas quatro atrás do artilheiro geral da competição, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City. A temporada 2025/26 marcou um período de retomada no valor de mercado do atleta, que sofreu queda no momento que se transferiu para a Inglaterra por conta de uma lesão, mas voltou a crescer com o bom desempenho no Brentford. Atualmente, o brasileiro é cotado em 35 milhões de euros, pouco mais de R$ 220 milhões na cotação mais atualizada.

Os valores são da plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de atletas e mercado de transferências. Na última atualização do site, feita em dezembro de 2025, Igor Thiago saiu 22 milhões de euros, registrados em outubro, e aumentou em 13 milhões de euros até o patamar atual, quebrando a marca de maior valor de mercado que registrou entre março e dezembro de 2024.

O jogador iniciou a carreira noCruzeiro, em 2021, e seus primeiros registros na plataforma apontam o jogador avaliado em 400 mil euros em dezembro daquele ano. De lá, Igor Thiago foi vendido para o Ludogorets, da Bulgária, onde atuou do meio de 2022 até o junho de 2023. Nesse período, atingiu a marca de 4 milhões de euros, até ser negociado com o Clube Brugge, da Bélgica, onde teve o maior crescimento financeiro da carreira.

Atuando em um dos mais tradicionais clubes da Bélgica, o brasileiro teve um salto considerável em sua valorização entre dezembro de 2023 e março 2024. Em menos de seis meses, Igor Thiago saiu de 6 milhões de euros para 25 milhões de euros, preço que seguiu estável até sua saída para a Inglaterra, no final de 2024. Por conta da lesão, sofreu uma queda no valor de mercado e recuou até 18 milhões de euros, mas o valor voltou subir até as cifras atuais.

Veja variação no valor de mercado de Igor Thiago

Data da avaliação Valor de mercado 02/12/2021 400 mil euros (Cruzeiro) 04/06/2023 4 milhões de euros (Ludogorets-BUL) 18/12/2023 6 milhões de euros (Clube Brugge-BEL) 21/03/2024 25 milhões de euros (Clube Brugge-BEL) 29/05/2025 18 milhões de euros (Brentford-ING) 08/12/2025 35 milhões euros (Brentford-ING)

*valores em euros divulgados pela plataforma Transfermarkt

Igor Thiago, do Brentford, foi eleito o melhor jogador do mês de novembro da Premier League (Foto: Divulgação/Brentford)

Igor Thiago teve valorização nas vendas

Além da valorização no seu valor de mercado, a evolução na carreira de Igor Thiago também é vista pelos valores de venda ao longo dos anos. No total, o atacante vestiu a camisa de quatro clubes, entre 2021 e 2025, e se tornou a maior compra da história do Brentford, que adquiriu em definitivo o brasileiro por pouco mais de R$ 210 milhões.

Entre a primeira venda, do Cruzeiro para o Ludogorets, até sua chegada na Inglaterra, o brasileiro teve uma valorização de 59 vezes no valor das negociações. Ao sair do Cabuloso, Igor Thiago foi vendido por R$ 3,6 milhões. Na sequência, quando chegou ao Brugge, o valor saltou para R$ 69 milhões à época. Por fim, atingiu a casa dos R$ 200 milhões em 2024, quando iniciou sua trajetória na Premier League.