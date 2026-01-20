Gabriel Jesus brilha, Arsenal vence Inter de Milão e se classifica na Champions

O Arsenal venceu a Inter de Milão por 3 a 1, pela 7ª rodada da Champions League, nesta terça-feira (20), no San Siro. Gabriel Jesus abriu o placar pelos Gunners no início da partida, Sucic deixou tudo igual, mas o centroavante brasileiro recolocou a equipe de Mikel Arteta em vantagem. No segundo tempo, Gyokeres fechou a conta em favor dos ingleses.

Com o resultado, o Arsenal chegou a 21 pontos, segue na liderança da Champions League e conquistou classificação matemática às oitavas de final. Os Gunners precisam de um empate contra o Kairat para garantir a liderança da fase de liga.

Como foi Inter de Milão x Arsenal?

No primeiro tempo, o Arsenal iniciou pressionando alto a Inter de Milão e impondo dificuldades aos mandantes. E com apenas nove minutos, Gabriel Jesus aproveitou uma bola alçada na área por Timber e finalizou de carrinho para abrir o placar para os Gunners. Após o gol, os italianos acordaram e chegaram ao empate com Sucic aproveitando uma rebatida da defesa e acertando um lindo chute no ângulo de Raya. A virada quase veio com Thuram recebendo um passe pelo lado direito da área e lvire de marcação, mas finalizando por cima da meta. Mas em uma cobrança de escanteio, Trossard buscou a bola na segunda trave e cabeceou para encontrar Gabriel Jesus, que só escorou para o fundo das redes e recolocou o Arsenal em vantagem. Na reta final, a Inter de Milão quase marcou outra vez com Dimarco sendo acionado pelo lado esquerdo da área e batendo firme para grande defesa de Raya.

No segundo tempo, o Arsenal voltou dominando o jogo e quase ampliou o marcador com Trossard recebendo uma bola na entrada da área e batendo de canhota ao lado do gol. A Inter de Milão respondeu com Thuram vencendo uma dividida na intermediária e batendo forte, mas no centro da meta para defesa tranquila de Raya. Na sequência, Esposito recebeu um cruzamento de Luis Henrique, dominou, girou e bateu cruzado, mas a bola tirou tinta da trave. Apesar da pressão da Inter de Milão, o Arsenal saiu em rápido contra-ataque, Gyokeres tabelou com Saka e finalizou colocado para decretar a vitória dos Gunners aos 39 minutos.

