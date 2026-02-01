Al-Hilal e Al-Ahli se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 14h30 (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade (SAU), pela 20ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. O clássico terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e pelo Canal GOAT (YouTube).

O Al-Hilal chega como líder da Saudi Pro League e tenta se manter isolado na ponta da tabela. Invicto na competição, o time comandado por Simone Inzaghi soma 46 pontos, com 14 vitórias e quatro empates, e vem de dois empates consecutivos. Jogando em casa, a equipe busca encerrar o jejum de três jogos sem vencer o rival direto.

Ficha do jogo HIL AHL 20ª rodada Campeonato Saudita Data e Hora segunda-feira, 2 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília) Local Kingdom Arena, em Riade (SAU) Árbitro Onde assistir BandSports (TV fechada), Bandplay e Band.com.br (streaming) e Canal GOAT (YouTube)

Do outro lado, o Al-Ahli vive seu melhor momento na temporada. Terceiro colocado, com 43 pontos, o time de Matthias Jaissle engatou oito vitórias seguidas e possui a melhor defesa do campeonato. Uma vitória em Riade pode igualar a pontuação do líder e embolar de vez a briga pelo título.

Tudo sobre Al-Hilal x Al-Ahli (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Hilal 🆚 Al-Ahli

20ª rodada – Campeonato Saudita

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)

👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; Hamad Al Yami, Hassan Tambakti, Pablo Marí e Theo Hernández; Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Mohamed Kanno; Malcom, Salem Al-Dawsari e Darwin Núñez.

🟢⚪ Al-Ahli (Técnico: Matthias Jaissle)

Edouard Mendy; Mohammed Abdulrahman, Rayan Hamed, Roger Ibañez e Wenderson Galeno; Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana e Franck Kessié; Riyad Mahrez, Enzo Millot e Ivan Toney.

Al-Hilal x Al-Ahli pelo 20ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

