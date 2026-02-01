Al-Hilal x Al-Ahli: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Al-Hilal e Al-Ahli se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 14h30 (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade (SAU), pela 20ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. O clássico terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e pelo Canal GOAT (YouTube).
Relacionadas
- Onde Assistir
Barcelona x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão
Onde Assistir01/02/2026
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (01/02/2026)
Onde Assistir01/02/2026
- Mais Esportes
Brasil x Argentina na final da Copa América de futsal: horário e onde assistir
Mais Esportes01/02/2026
Relacionadas
- Onde Assistir
Barcelona x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão
Onde Assistir01/02/2026
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (01/02/2026)
Onde Assistir01/02/2026
- Mais Esportes
Brasil x Argentina na final da Copa América de futsal: horário e onde assistir
Mais Esportes01/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Al-Hilal chega como líder da Saudi Pro League e tenta se manter isolado na ponta da tabela. Invicto na competição, o time comandado por Simone Inzaghi soma 46 pontos, com 14 vitórias e quatro empates, e vem de dois empates consecutivos. Jogando em casa, a equipe busca encerrar o jejum de três jogos sem vencer o rival direto.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Al-Ahli vive seu melhor momento na temporada. Terceiro colocado, com 43 pontos, o time de Matthias Jaissle engatou oito vitórias seguidas e possui a melhor defesa do campeonato. Uma vitória em Riade pode igualar a pontuação do líder e embolar de vez a briga pelo título.
Tudo sobre Al-Hilal x Al-Ahli (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Hilal 🆚 Al-Ahli
20ª rodada – Campeonato Saudita
📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Bono; Hamad Al Yami, Hassan Tambakti, Pablo Marí e Theo Hernández; Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Mohamed Kanno; Malcom, Salem Al-Dawsari e Darwin Núñez.
🟢⚪ Al-Ahli (Técnico: Matthias Jaissle)
Edouard Mendy; Mohammed Abdulrahman, Rayan Hamed, Roger Ibañez e Wenderson Galeno; Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana e Franck Kessié; Riyad Mahrez, Enzo Millot e Ivan Toney.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias