AO VIVO: Acompanhe Brasil x Argentina na final da Copa América de futsal

Após uma estreia com resultado abaixo do esperado contra a Colômbia, a Seleção Brasileira de futsal reagiu de forma contundente e garantiu sua vaga na final da Copa América. O próximo adversário em busca do título será a Argentina a partir das 17h (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

PLACAR - BRA 1 X 0 ARG

Acompanhe o jogo

.*EM ATUALIZAÇÃO

FIM DO 1º TEMPO - BRA 1 X 0 ARG

Rosa tira a bola da marcação e chuta para o Brasil. Que defesa foi essa do Matheus! Com a mão esquerda, o goleiro brasileiro joga para fora

Tempo técnico da Argentina

Quinta falta do Brasil. Ambas as equipes chegam ao limite no primeiro tempo

Grande chance na bola parada desperdiçada pelo Brasil

Quinta falta da Argentina

Brasil se destaca pela dominância na posse de bola

Cartão amarelo para o Arthur, do Brasil

Rocha se enrolou um pouco com a bola, mas encontrou João Victor livre. O brasileiro, então, chuta de primeira em cima do goleiro argentino, que ve a bola bater na sua mão e entrar no gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL do Brasil

Rocha conseguiu se livrar da marcação e quase abriu o placar! Boa defesa do goleiro do Peru

Argentina defendeu bem a cobrança

Falta perigosa para o Brasil!

Jogo duro entre Brasil e Argentina com tentativas de passes longos; na transição

Del Rey saiu frente a frente com Matheus, mas o goleiro brasileiro é bom demais! Que defesa!

Primeira falta do jogo é do Brasil, Pito é derrubado

Disputa começa com forte marcação alta do Brasil

COMEÇA O JOGO!

Pré-jogo: Hinos do Brasil e da Argentina tocam em Luque, no Paraguai

Pré-jogo: Cleber é desfalque confirmado do Brasil devido a uma fratura na costela

Campanha do Brasil no torneio

A estreia do Brasil na Copa América de futsal ficou marcada por um duro empate contra a Colômbia. Com grandes vacilos da Seleção, a partida terminou em 2 a 2. Apesar do início difícil, a segunda rodada da fase de grupos contou com uma goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia. Cleber, Rocha, Dyego (2x), Felipe Valério e Pito foram os autores dos gols.

No jogo seguinte, uma atuação de altos e baixos. O Brasil demorou para encontrar espaço na defesa do Chile, mas, quando conseguiu, abriu dois gols com tranquilidade no segundo tempo. Foi na vitória sobre a Venezuela por 2 a 1, o último duelo do Grupo B, que o time brasileiro assumiu a liderança e confirmou a classificação nas semifinais. A Seleção Brasileira chegou aos 10 pontos e ultrapassou a Venezuela (9 pontos) na tabela.

Com uma vitória tranquila contra o Peru, por 4 a 2, a equipe conquistou a vaga na final do torneio. A decisão será, então, contra a Argentina que superou a Venezuela. Um fato notável é que os atuais finalistas, únicos campeões da Copa América de Futsal, reeditam a final pela nona vez na história. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.

Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)

Confira o elenco convocado

Posição Atletas Goleiros Matheus, Nicolas e Willian Fixos Marlon e Neguinho Alas Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard Pivôs Pito, Rafa Santos e Rocha

