AO VIVO: Acompanhe Brasil x Argentina na final da Copa América de futsal
A Seleção Brasileira enfrentará a Argenina em busca de seu 12º título
Após uma estreia com resultado abaixo do esperado contra a Colômbia, a Seleção Brasileira de futsal reagiu de forma contundente e garantiu sua vaga na final da Copa América. O próximo adversário em busca do título será a Argentina a partir das 17h (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
PLACAR - BRA 1 X 0 ARG
Acompanhe o jogo
.*EM ATUALIZAÇÃO
FIM DO 1º TEMPO - BRA 1 X 0 ARG
- Rosa tira a bola da marcação e chuta para o Brasil. Que defesa foi essa do Matheus! Com a mão esquerda, o goleiro brasileiro joga para fora
- Tempo técnico da Argentina
- Quinta falta do Brasil. Ambas as equipes chegam ao limite no primeiro tempo
- Grande chance na bola parada desperdiçada pelo Brasil
- Quinta falta da Argentina
- Brasil se destaca pela dominância na posse de bola
- Cartão amarelo para o Arthur, do Brasil
- Rocha se enrolou um pouco com a bola, mas encontrou João Victor livre. O brasileiro, então, chuta de primeira em cima do goleiro argentino, que ve a bola bater na sua mão e entrar no gol.
- GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL do Brasil
- Rocha conseguiu se livrar da marcação e quase abriu o placar! Boa defesa do goleiro do Peru
- Argentina defendeu bem a cobrança
- Falta perigosa para o Brasil!
- Jogo duro entre Brasil e Argentina com tentativas de passes longos; na transição
- Del Rey saiu frente a frente com Matheus, mas o goleiro brasileiro é bom demais! Que defesa!
- Primeira falta do jogo é do Brasil, Pito é derrubado
- Disputa começa com forte marcação alta do Brasil
COMEÇA O JOGO!
Pré-jogo: Hinos do Brasil e da Argentina tocam em Luque, no Paraguai
Pré-jogo: Cleber é desfalque confirmado do Brasil devido a uma fratura na costela
Campanha do Brasil no torneio
A estreia do Brasil na Copa América de futsal ficou marcada por um duro empate contra a Colômbia. Com grandes vacilos da Seleção, a partida terminou em 2 a 2. Apesar do início difícil, a segunda rodada da fase de grupos contou com uma goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia. Cleber, Rocha, Dyego (2x), Felipe Valério e Pito foram os autores dos gols.
No jogo seguinte, uma atuação de altos e baixos. O Brasil demorou para encontrar espaço na defesa do Chile, mas, quando conseguiu, abriu dois gols com tranquilidade no segundo tempo. Foi na vitória sobre a Venezuela por 2 a 1, o último duelo do Grupo B, que o time brasileiro assumiu a liderança e confirmou a classificação nas semifinais. A Seleção Brasileira chegou aos 10 pontos e ultrapassou a Venezuela (9 pontos) na tabela.
Com uma vitória tranquila contra o Peru, por 4 a 2, a equipe conquistou a vaga na final do torneio. A decisão será, então, contra a Argentina que superou a Venezuela. Um fato notável é que os atuais finalistas, únicos campeões da Copa América de Futsal, reeditam a final pela nona vez na história. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.
Confira o elenco convocado
|Posição
|Atletas
Goleiros
Matheus, Nicolas e Willian
Fixos
Marlon e Neguinho
Alas
Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard
Pivôs
Pito, Rafa Santos e Rocha
