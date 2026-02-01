menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Acompanhe Brasil x Argentina na final da Copa América de futsal

A Seleção Brasileira enfrentará a Argenina em busca de seu 12º título

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/02/2026
16:30
Atualizado há 1 minutos
Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)
imagem cameraBrasil na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após uma estreia com resultado abaixo do esperado contra a Colômbia, a Seleção Brasileira de futsal reagiu de forma contundente e garantiu sua vaga na final da Copa América. O próximo adversário em busca do título será a Argentina a partir das 17h (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
PLACAR - BRA 1 X 0 ARG

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe o jogo

.*EM ATUALIZAÇÃO

FIM DO 1º TEMPO - BRA 1 X 0 ARG

  1. Rosa tira a bola da marcação e chuta para o Brasil. Que defesa foi essa do Matheus! Com a mão esquerda, o goleiro brasileiro joga para fora
  • Tempo técnico da Argentina
  • Quinta falta do Brasil. Ambas as equipes chegam ao limite no primeiro tempo
  1. Grande chance na bola parada desperdiçada pelo Brasil
  • Quinta falta da Argentina
  1. Brasil se destaca pela dominância na posse de bola
  • Cartão amarelo para o Arthur, do Brasil
  1. Rocha se enrolou um pouco com a bola, mas encontrou João Victor livre. O brasileiro, então, chuta de primeira em cima do goleiro argentino, que ve a bola bater na sua mão e entrar no gol.
  • GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL do Brasil
  1. Rocha conseguiu se livrar da marcação e quase abriu o placar! Boa defesa do goleiro do Peru
  • Argentina defendeu bem a cobrança
  • Falta perigosa para o Brasil!
  • Jogo duro entre Brasil e Argentina com tentativas de passes longos; na transição
  1. Del Rey saiu frente a frente com Matheus, mas o goleiro brasileiro é bom demais! Que defesa!
  • Primeira falta do jogo é do Brasil, Pito é derrubado
  • Disputa começa com forte marcação alta do Brasil

COMEÇA O JOGO!

Pré-jogo: Hinos do Brasil e da Argentina tocam em Luque, no Paraguai

Pré-jogo: Cleber é desfalque confirmado do Brasil devido a uma fratura na costela

Campanha do Brasil no torneio

A estreia do Brasil na Copa América de futsal ficou marcada por um duro empate contra a Colômbia. Com grandes vacilos da Seleção, a partida terminou em 2 a 2. Apesar do início difícil, a segunda rodada da fase de grupos contou com uma goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia. Cleber, Rocha, Dyego (2x), Felipe Valério e Pito foram os autores dos gols.

No jogo seguinte, uma atuação de altos e baixos. O Brasil demorou para encontrar espaço na defesa do Chile, mas, quando conseguiu, abriu dois gols com tranquilidade no segundo tempo. Foi na vitória sobre a Venezuela por 2 a 1, o último duelo do Grupo B, que o time brasileiro assumiu a liderança e confirmou a classificação nas semifinais. A Seleção Brasileira chegou aos 10 pontos e ultrapassou a Venezuela (9 pontos) na tabela.

continua após a publicidade

Com uma vitória tranquila contra o Peru, por 4 a 2, a equipe conquistou a vaga na final do torneio. A decisão será, então, contra a Argentina que superou a Venezuela. Um fato notável é que os atuais finalistas, únicos campeões da Copa América de Futsal, reeditam a final pela nona vez na história. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.

Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)
Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)

Confira o elenco convocado

PosiçãoAtletas

Goleiros

Matheus, Nicolas e Willian

Fixos

Marlon e Neguinho

Alas

Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard

Pivôs

Pito, Rafa Santos e Rocha

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do Brasil na Copa América de Futsal
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias