imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Al-Riyadh x Al-Nassr: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

Confira todas as informações do duelo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/02/2026
14:05
Al-Riyadh x Al-Nassr pela 20ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Al-Riyadh x Al-Nassr pela 20ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Al-Riyadh e Al-Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 12h15 (de Brasília), no Prince Turki bin Abdulaziz Stadium, em Riade (SAU), pela 20ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Canal GOAT (YouTube).

O Al-Riyadh vive situação delicada na Saudi Pro League. A equipe ocupa a 15ª colocação, com 12 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, e tenta reagir diante de sua torcida após sequência negativa de resultados.

Ficha do jogo

RIY
NAS
19ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
sexta-feira, 30 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
King Abdullah Sport City Stadium, em Buraidah (SAU)
Árbitro
Onde assistir
SporTV (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

Já o Al-Nassr chega embalado na briga pelo título. Vice-líder da competição, com 43 pontos, o time comandado por Jorge Jesus vem de quatro vitórias consecutivas e busca mais um triunfo fora de casa para seguir na cola do líder Al-Hilal.

Tudo sobre Al-Riyadh x Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Al-Riyadh 🆚 Al-Nassr
20ª rodada – Campeonato Saudita

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Prince Turki bin Abdulaziz Stadium, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Al-Riyadh (Técnico: Daniel Carreño)
Borjan; Al-Harfi, Al-Khaibari, Barbet e Al-Bawardi; Tozé, Soro, Al-Siyahi e Bayesh; Haroun e Sylla.

🔵🟡 Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Bento; Sultan Al Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan e Saad Al Nasser; Ali Al Hassan, Ângelo, Sadio Mané e Kingsley Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo.

Al-Riyadh x Al-Nassr pela 20ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Al-Riyadh x Al-Nassr pela 20ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

