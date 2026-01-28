Flamengo sai na frente, mas São Paulo vira e estreia com vitória no Brasileirão

O São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (28), pela primeira rodada do Brasileirão. No MorumBis, na capital paulista, o time visitante saiu na frente, com gol de Carrascal, em jogada que contou com uma bonita assistência de Pedro, de peito. O Tricolor Paulista virou com Luciano e Danielzinho.

Como foi São Paulo x Flamengo

O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve grande chance aos 13 minutos. Carrascal, após passe magistral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael. O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.

Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. Na bronca, o técnico Filipe Luís reclamou com o equatoriano.

Segundo tempo

O Flamengo voltou do vestiário ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma jogada trabalhada. Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata. O atacante matou a bola e, na pequena área, concluiu na saída de Rafael. O técnico Filipe Luís então chamou Arrascaeta e Jorginho, que estrearam na temporada.

Plata comemora gol do Flamengo contra o São Paulo ao lado de Pedro (Foto: Renan Melo/MyPhoto Press/Gazeta Press)

A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Foi o oitavo gol do atacante em duelos do São Paulo contra o time carioca.

O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que está na mira do Rubro-Negro, Pulgar errou na interceptação. A bola sobrou para Danielzinho, livre, marcar. O São Paulo, em vantagem, se fechou para segurar o resultado.

No último lance da partida, Plata e Arrascaeta tiveram grandes chances de deixar tudo igual. O equatoriano acertou a cabeçada, mas Rafael defendeu. No rebote, Arrascaeta concluiu para fora e caiu, pedindo pênalti de Luciano.



O árbitro Wilton Pereira Sampaio nada marcou e não atendeu aos pedidos do time rubro-negro para rever o lance no VAR. Após o apito final, o time do Flamengo foi reclamar com o juiz e Jorginho recebeu cartão vermelho.

O que vem por aí

A próxima partida do São Paulo é pelo Campeonato Paulista. O Soberano encara o Santos no sábado, às 20h30 (de Brasília). Já o Flamengo vai até Brasília, no domingo, enfrentar o Corinthians pela Supercopa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo

🏟️ Público presente: 27.203

💰 Renda: R$ 1.543.721

⚽ Gols: Plata, 9'/2°T (0-1), Luciano, 15'/2° (1-1), Danielzinho, 21'/2° (2-1)

🟨 Cartão amarelo: -

🟥 Cartão vermelho: Jorginho (FLA)

⚽ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric), Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio e Enzo Diaz; Luciano (Lucas) e Calleri (Tapia).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Carrascal (Bruno Henrique); Cebolinha (Samuel Lino), Pedro (Arrascaeta) e Plata.