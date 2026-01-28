Atlético-MG e Palmeiras empatam em jogo de 4 gols na estreia no Brasileirão
Victor Hugo e Khellven (contra) anotaram para o Galo; Flaco López e Vitor Roque marcaram os gols do Verdão
Atlético-MG e Palmeiras empataram por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (28), na Arena MRV, pela estreia das equipes no Brasileirão. Victor Hugo e Khellven, contra, marcaram os gols do Galo, enquanto Flaco López e Vitor Roque anotaram para o Verdão.
Com o resultado, as equipes seguem empatadas na tabela de classificação, com um ponto cada, após uma rodada. Sampaoli, por sua vez, recebeu dois cartões amarelos, o segundo nos acréscimos da segunda etapa, e cumprirá suspensão automática na próxima rodada.
Como foi o jogo entre Atlético-MG e Palmeiras?
As equipes iniciaram a partida com muitos erros no meio de campo e poucas chances claras de gol. Apesar de o Palmeiras apresentar leve superioridade na primeira etapa, foi o Atlético-MG quem criou a primeira oportunidade de abrir o placar.
Hulk foi acionado pelo meio, passou por dois defensores e arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol. O Palmeiras respondeu em finalização de longa distância de Andreas Pereira.
Na sequência, os visitantes abriram o placar em cobrança de escanteio. Andreas Pereira bateu na primeira trave, e Flaco López ganhou a disputa pelo alto para cabecear para o fundo das redes. Após o gol, o Palmeiras manteve o controle do ritmo da partida, enquanto o Galo abusava das ligações diretas.
Pouco antes dos acréscimos, Victor Hugo aproveitou falha de Murilo, que não conseguiu afastar a bola dentro da área, finalizou com força em direção ao gol de Carlos Miguel. A bola ainda desviou no pé do goleiro antes de entrar.
O Palmeiras começou os 45 minutos finais melhor, e Ramón Sosa, livre dentro da área, desperdiçou uma chance clara logo aos quatro minutos. Flaco López arriscou de fora da área, e Éverson fez boa defesa. Piquerez também teve uma oportunidade durante uma blitz alviverde.
O Atlético-MG, mesmo recuado, aproveitou uma falha bizarra de Khellven, que, ao tentar afastar um cruzamento, acabou chutando contra o próprio gol, garantindo a virada do Galo.
Em desvantagem, Vitor Roque foi acionado pelo técnico Abel Ferreira e respondeu rapidamente. O camisa 9 aproveitou uma casquinha para avançar em direção à área adversária. Ele chutou em cima do goleiro, mas a bola voltou para ele e acabou entrando no gol.
O que vem por ai?
O Atlético-MG volta a campo no próximo sábado (31), contra o Pouso Alegre, fora de casa, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro. Um dia depois, o Palmeiras visita o Botafogo-SP, às 20h30, pelo Paulistão.
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 2 X 2 PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);
🟨 Árbitro: Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ);
📺 VAR: Wagner Reway (SC);
🟨 Cartões amarelos: Alan Franco, Ruan, Renan Lodi e Alexsander (CAM); Vitor Roque (PAL);
🟥 Cartões Vermelhos: Sampaoli (CAM);
⚽ Gols: Victor Hugo e Khellven (gc) (CAM); Flaco López e Vitor Roque (PAL).
⚽ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Sampaoli)
Éverson; Alan Franco, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Victor Hugo (Alexsander) e Igor Gomes (Reinier); Bernard (Cuello), Dudu (Scarpa) e Hulk.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Luighi); Allan (Riquelme), Flaco López e Ramón Sosa (Vitor Roque).
