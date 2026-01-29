A vitória do Fluminense sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, teve um personagem fora das quatro linhas que chamou atenção. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, esteve no estádio acompanhando a partida e protagonizou um momento curioso no intervalo do jogo.

Durante a pausa, o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, foi até a tribuna entregar uma camisa tricolor ao treinador italiano. Na conversa informal, o filho do dirigente participou do encontro e, em tom descontraído, foi incentivado a dizer qual jogador do clube ele gostaria de ver na Seleção Brasileira. A resposta foi direta: Martinelli. Ao ouvir o nome, Ancelotti reagiu com naturalidade: "Ah, o Martinelli".

A cena, simples e espontânea, repercutiu nos bastidores. Após a partida, Martinelli foi questionado sobre o episódio e tratou o assunto com serenidade, sem transformar o bom momento em pressão.

— Todo jogador sonha um dia chegar à Seleção. Acho que é um objetivo de todo mundo. Comigo não é diferente. Quero sim ter uma oportunidade, mas no tempo certo, no tempo de Deus. O mais importante agora é trabalhar aqui junto com meus companheiros, que são os que me ajudam todos os dias. Fazendo um bom trabalho aqui, quem sabe isso não chega um dia — disse Martinelli, que seguiu:

— Já disputei cinco Campeonatos Brasileiros e, com o passar dos anos, você vai entendendo cada vez mais o jogo. Aqui tem jogadores muito experientes que sempre me ajudam. No ano passado, por exemplo, o Thiago Silva foi um cara que me ajudou bastante na leitura de jogo, em entender espaços. Fico feliz em poder ajudar meus companheiros, que é o que eu tento fazer toda vez que entro em campo: ajudar e defender esse escudo. E sobre da minha posição, são jogadores excepcionais. Que um dia que eu possa jogar junto. Tem jogadores de alto nível como o Casemiro, o Bruno Guimarães, que são caras que frequentam direto a Seleção. Eu acho que o Ancelotti está de olho, está estudando, quem sabe aí no momento certo, no momento de Deus. Vou fazer meu trabalho para que um dia possa chegar.

O volante viveu uma temporada de afirmação em 2025, consolidando-se como uma das principais peças do meio-campo do Fluminense e ganhando destaque pela regularidade e maturidade em campo. Em 2026, a expectativa é de evolução ainda maior, com o jogador mantendo protagonismo no clube e se tornando destaque em nível nacional.

Mesmo sem qualquer confirmação ou promessa, o episódio simboliza o bom momento vivido por Martinelli. Entre reconhecimento, sonho e cautela, o volante segue focado no presente, apostando que o desempenho com a camisa tricolor é o caminho natural para voos mais altos.

Carlo Ancelotti na partida entre Fluminese e Grêmio, no Maracanã (Foto: Pedro Brandão/Lance!)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

