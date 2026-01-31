Clássicos mais repetidos na história das Copas do Mundo
Os confrontos mais frequentes e simbólicos do maior torneio do futebol mundial.
A Copa do Mundo é marcada por confrontos que atravessam gerações e ajudam a construir a identidade do torneio. Alguns duelos, em especial, se repetiram tantas vezes que se transformaram em verdadeiros clássicos globais, independentemente de rivalidade geográfica ou continental. O Lance! relembra os clássicos mais repetidos na história das Copas do Mundo
Esses confrontos recorrentes não surgem por acaso. Eles refletem a regularidade de certas seleções em chegar às fases decisivas, além de coincidências de sorteio, formatos de competição e ciclos históricos em que grandes potências se encontraram repetidamente.
Quando dois países se enfrentam diversas vezes em Copas, o duelo ganha camadas extras de significado. Cada novo encontro passa a carregar o peso dos anteriores, seja por finais históricas, eliminações traumáticas ou goleadas marcantes.
Ao longo das décadas, alguns desses clássicos se tornaram praticamente sinônimo de Copa do Mundo. Alemanha x Argentina, por exemplo, passou a definir títulos. Brasil x Suécia marcou gerações diferentes do futebol brasileiro, do pré-Pelé aos anos 1990.
A seguir, estão listados os clássicos que mais se repetiram na história das Copas do Mundo, com contexto histórico, número de jogos e os principais capítulos de cada confronto.
Clássicos mais repetidos na história das Copas do Mundo
Alguns confrontos atingiram um nível de repetição tão alto que se destacam de forma isolada na história do torneio.
Brasil x Suécia – 7 jogos
- Inclui a final de 1958, o histórico 7 x 1 no quadrangular final de 1950, a semifinal de 1994, além de partidas de fase de grupos em 1938, 1978 e 1990. É o confronto mais repetido envolvendo a Seleção Brasileira em Copas do Mundo.
Outros clássicos que também chegaram a sete confrontos
Além de Brasil x Suécia, outros dois duelos alcançaram a marca de sete partidas disputadas em Copas do Mundo, ambos com forte peso histórico.
Alemanha x Argentina – 7 jogos
Um dos maiores clássicos do futebol mundial. Inclui três finais de Copa:
- 1986: Argentina 3 x 2 Alemanha
- 1990: Alemanha 1 x 0 Argentina
- 2014: Alemanha 1 x 0 Argentina
Além disso, houve confrontos em 1958, 1966, 2006 e 2010.
Alemanha x Iugoslávia / Sérvia – 7 jogos
Duelo frequente desde 1954, passando por:
- Quartas de final em 1954 e 1958
- Fase de grupos em 1974 e 1998
- Oitavas em 1990
- Encontro já sob o nome Sérvia em 2010
Clássicos recorrentes com cinco confrontos em Mundiais
Logo abaixo dos líderes do ranking, aparecem vários duelos que se enfrentaram cinco vezes em Mundiais e são considerados clássicos recorrentes da competição.
Brasil x Itália – 5 jogos
- Inclui as finais de 1970 (vitória brasileira) e 1994 (título italiano nos pênaltis).
Brasil x Holanda (Países Baixos) – 5 jogos
- Confrontos frequentes em mata-matas, como 1994, 1998 e 2010.
Brasil x Espanha – 5 jogos
- Encontros em fases de grupos e antigos quadrangulares finais.
Argentina x Itália – 5 jogos
- Incluindo a semifinal da Copa do Mundo de 1990.
Argentina x Holanda – 5 jogos
- Inclui a final de 1978 e jogos decisivos em 1998, 2014 e 2022.
Inglaterra x Alemanha – 5 jogos
- Clássico histórico que inclui a final de 1966, a semifinal de 1990 e as oitavas de 2010.
França x Itália – 5 jogos
- Tem como capítulo mais famoso a final de 2006, decidida nos pênaltis.
O que explica a repetição desses clássicos nas Copas
A recorrência desses confrontos está diretamente ligada à força histórica das seleções envolvidas. Países como Brasil, Alemanha, Argentina, Itália e França costumam avançar com frequência às fases finais, aumentando a chance de reencontros.
Além disso, mudanças no formato da Copa — como a introdução de fases de grupos mais longas e mata-matas diretos — também contribuíram para que determinados duelos se repetissem ao longo das décadas.
Esses clássicos ajudam a contar a própria história da Copa do Mundo, funcionando como fios condutores que conectam diferentes gerações do futebol mundial.
