João Pedro decide, Chelsea vence e se garante nas oitavas da Champions

O Chelsea venceu o Napoli por 3 a 2, nesta quarta-feira (28), pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Com dois gols de João Pedro e outro de Enzo Fernández, os Blues conseguiram grande vitória no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), para se garantir entre os oito primeiros da competição e avançar de forma direta às oitavas de final.

Na tabela, o Chelsea fechou a fase de liga na sexta colocação, com 16 pontos. Já o Napoli, em campanha decepcionante, com apenas oito pontos, se despede da Champions League, na 30º posição.

Como foi Napoli x Chelsea?

O Chelsea começou com mais controle da posse de bola, mas sem conseguir criar perigo de gol ao Napoli. Perto da marca dos 20 minutos, em cobrança de falta de Enzo Fernández, o árbitro marcou pênalti por toque na mão de Juan Jesus, que estava na barreira. Na cobrança, o próprio meia argentino bateu e abriu o placar aos Blues.

Com o gol, o Napoli reagiu e começou a aproveitar os espaços deixados pelo Chelsea no ataque. Na primeira, Antonio Vergara ficou com sobra da bola na entrada da área, driblou Wesley Fofana e marcou belo gol para empatar o duelo. Antes do intervalo, Mathías Olivera apareceu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Rasmus Hojlund, que finalizou de primeira e virou a partida em Nápoles.

No retorno da partida, brilhou a estrela de João Pedro. Aos 15 minutos, o brasileiro recebeu na intermediária, carregou e, de fora da área, marcou um golaço para empatar a partida. Perto dos 40 minutos, em contra-ataque, João Pedro tabelou com Cole Palmer, conduziu a bola pelo campo, invadiu a área e marcou o gol da vitória do Chelsea, fora de casa.

Com dois gols de João Pedro, o Chelsea venceu o Napoli por 3 a 2 pela Champions League (Foto: Andreas SOLARO / AFP)

O que vem por aí?

O Chelsea volta aos gramados para encarar o West Ham, no sábado (25), às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 24ª rodada da Premier League. Já o Napoli, no mesmo dia e horário, encara a Fiorentina, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano

