Romário comemorou 60 anos neste fim de semana com direito a uma festança que durou dois dias. E o evento trouxe tudo que o Baixinho acostumou os fãs a ver: pagode, amigos, paqueras e respostas sempre sinceras. Questionado sobre a comparação entre a chegada dele, em 1995, ao Flamengo, e a de Paquetá, agora, não titubeou.

- Ridículo. Só isso. Não tem comparação. O Lucas Paquetá é um jogador que tenho certeza que vai ajudar muito o Flamengo. É um jogador da nossa Seleção, que, à principio, é um provável convocado pra Copa do Mundo. Mas a vinda do Paquetá em relação à minha vinda é uma coisa muito longe da outra.

Falando em Seleção, Romário não está muito otimista com a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.



- Se me perguntar se é um dos favoritos, eu digo que não. Tem Argentina, tem a França, tem a Espanha. Tem até Portugal, que tem feito grandes partidas.

Lucas Paquetá assinou contrato com o Flamengo. Romário diz que não há como comparar as duas contratações (Foto: Divulgação/Flamengo)

Para o Baixinho, o nível atual do futebol mundial está abaixo do que foi na época dele. Tanto que acredita que, se jogasse hoje, teria chance de ter muito mais prêmios de melhor do mundo. Inclusive, rivalizando com Cristiano Ronaldo e Messi.

- Número exato, não posso te dizer. Mas, com certeza, teria alguns. Tenho certeza que a gente ia se digladiar no bom sentido.