Kaio Jorge pede desculpas após goleada sofrida pelo Cruzeiro: 'Não sei o que aconteceu'

Na primeira partida do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro sofreu uma derrota muito dura para o Botafogo, por 4 a 0, e aumentou a crise na Toca da Raposa. Após o jogo, o atacante Kaio Jorge pediu desculpas à torcida e fez uma análise do confronto.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

– Fizemos um bom primeiro tempo. Quando voltamos, não sei o que aconteceu. A equipe deixou a desejar. Queria pedir desculpas para a torcida em nome do grupo. Sabemos que temos muito mais a dar dentro de campo. Infelizmente não aconteceu como desejávamos. Agora é trabalhar que tem Betim e Coritiba – disse o jogador em entrevista ao Amazon Prime.

Além disso, Kaio Jorge também foi perguntado sobre a cobrança da torcida. No penúltimo dia de janeiro, a equipe já vive uma crise após três derrotas seguidas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Com certeza (é para ter cobrança). Estamos num gigante que é o Cruzeiro. A torcida quer resultado positivo. Hoje não foi a partida dos sonhos, a equipe deixou a desejar. Mas podem ter certeza que vamos nos cobrar e teremos outra postura na próxima partida – disse o atacante.

Kaio Jorge (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Cruzeiro foi atropelado pelo Botafogo

No último jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o Botafogo atropelou o Cruzeiro por 4 a 0 e pôs fim a um tabu histórico. O Glorioso não vencia a Raposa desde 2016. Os gols da partida foram marcados por Danilo (2x), Artur e Matheus Martins.