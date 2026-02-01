menu hamburguer
Brasil x Argentina na final da Copa América de futsal: horário e onde assistir

A partida acontece neste domingo (1º) em Luque, no Paraguai

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/02/2026
05:00
Brasil na Copa América de futsal 2026 (Foto: Staff Images/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após uma estreia com resultado abaixo do esperado contra a Colômbia, a Seleção Brasileira de futsal reagiu de forma contundente e garantiu sua vaga na final da Copa América, atropelando Bolívia, Chile, Venezuela e Peru. O próximo adversário em busca do título é a Argentina.

O confronto decisivo está marcado para domingo (1º), às 17h (de Brasília). Vale destacar que os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.

✅⚽ Ficha técnica

Brasil x Argentina - Final da Copa América de Futsal

📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Luque, no Paraguai
📺 Onde assistir: Sportv ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv

Campanha do Brasil no torneio

A estreia do Brasil na Copa América de futsal ficou marcada por um duro empate contra a Colômbia. Com grandes vacilos da Seleção, a partida terminou em 2 a 2. Apesar do início difícil, a segunda rodada da fase de grupos contou com uma goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia. Cleber, Rocha, Dyego (2x), Felipe Valério e Pito foram os autores dos gols.

No jogo seguinte, uma atuação de altos e baixos. O Brasil demorou para encontrar espaço na defesa do Chile, mas, quando conseguiu, abriu dois gols com tranquilidade no segundo tempo. Foi na vitória sobre a Venezuela por 2 a 1, o último duelo do Grupo B, que o time brasileiro assumiu a liderança e confirmou a classificação nas semifinais. A Seleção Brasileira chegou aos 10 pontos e ultrapassou a Venezuela (9 pontos) na tabela.

Brasil na Copa América de futsal 2026 (Foto: Staff Images/CBF)
Um fato notável é que o Brasil e a Argentina, únicos campeões da Copa América de Futsal, podem reeditar a final pela nona vez na história do torneio. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.

Confira o elenco convocado:

PosiçãoAtletas

Goleiros

Matheus, Nicolas e Willian

Fixos

Marlon e Neguinho

Alas

Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard

Pivôs

Pito, Rafa Santos e Rocha

