Evanílson celebra gol contra o Liverpool e diz: 'Terror do Big Six'

Atacante abriu o placar na vitória do Bournemouth sobre os Reds

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
18:26
Evanílson em ação pelo Bournemouth contra o Liverpool, pela Premier League
Evanílson em ação pelo Bournemouth contra o Liverpool, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Autor do primeiro gol da vitória do Bournemouth sobre o Liverpool, Evanílson celebrou a boa fase vivida na Inglaterra. Na temporada, o atleta marcou cinco gols na Premier League contra Arsenal, Manchester United, Tottenham e, mais recentemente, no atual campeão nacional.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Fico muito feliz em continuar essa sequência positiva de gols. Muitos brincam que sou o terror dos clubes do "Big Six", mas não escolho em qual adversário vou marcar. Me dedico ao máximo para entregar tudo dentro de campo e ajudar o time a vencer jogos e conquistar pontos. Claro, as partidas contra grandes clubes têm aquela motivação extra, mas tento tratar como mais um de 38 duelos que precisamos vencer. Agora, precisamos continuar nesse ritmo, ganhar mais jogos e subir na tabela. Nosso grande objetivo é a classificação para uma competição internacional.

Com a saída de Semenyo para o Manchester City, Evanílson é o segundo maior artilheiro do Bournemouth na Premier League. O centroavante formado no Fluminense busca igualar a marca de 10 gols feitas pelo clube do sul da Inglaterra na temporada passada.

Com a vitória sobre o Liverpool, o Bournemouth chegou aos 30 pontos e consegue respirar mais aliviado na luta contra o rebaixamento. O clube abriu 10 pontos de diferença para o West Ham, que é o 18º colocado.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Evanílson finaliza para marcar pelo Bournemouth contra o Liverpool
Evanílson finaliza para marcar pelo Bournemouth contra o Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

