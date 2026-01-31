Com brilho de Rayan, Bournemouth vence Wolves pela Premier League
Ex-Vasco participou do segundo gol dos Cherries na partida
O Bournemouth venceu o Wolves por 2 a 0, neste sábado (31), pela 24ª rodada da Premier League 2025/26. Com gols de Éli Junior Kroupi e Alex Scott, e com direito à assistência do recém-contratado Rayan, os Cherries conseguiram vencer a segunda seguida na competição, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING).
Com o resultado, o Bournemouth ocupa a 13ª colocação, com 33 pontos, treze a mais que o West Ham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Wolves segue em situação delicada, na lanterna da Premier League, com oito pontos.
Como foi a estreia de Rayan pelo Bournemouth?
O atacante ex-Vasco entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Amine Adli, com o placar em 1 a 0 para o Bournemouth. O gol dos Cherries foi marcado por Éli Junior Kroupi, aos 33 da etapa inicial, após erro na saída de bola dos Wolves.
Rayan teve alguns toques na bola, sendo a maioria em transição rápida pelo lado esquerdo do campo. Em contra-ataque rápido, o brasileiro serviu para o também estreante Alex Tóth, mas o atacante húngaro desperdiçou a oportunidade.
Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, Rayan recebeu na entrada da área, conseguiu girar para cima de João Gomes e, com cruzamento rasteiro da linha de fundo, encontrou Alex Scott na pequena área para ampliar o marcador e sacramentar a vitória do Bournemouth sobre o Wolves.
O que vem por aí?
O Bournemouth retorna aos gramados no sábado (7), às 12h (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League, no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). No mesmo dia, horário e competição, o Wolves recebe o Chelsea, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING).
