imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com brilho de Rayan, Bournemouth vence Wolves pela Premier League

Ex-Vasco participou do segundo gol dos Cherries na partida

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
14:09
Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraNa estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bournemouth venceu o Wolves por 2 a 0, neste sábado (31), pela 24ª rodada da Premier League 2025/26. Com gols de Éli Junior Kroupi e Alex Scott, e com direito à assistência do recém-contratado Rayan, os Cherries conseguiram vencer a segunda seguida na competição, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING).

continua após a publicidade

Com o resultado, o Bournemouth ocupa a 13ª colocação, com 33 pontos, treze a mais que o West Ham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Wolves segue em situação delicada, na lanterna da Premier League, com oito pontos.

continua após a publicidade

Como foi a estreia de Rayan pelo Bournemouth?

O atacante ex-Vasco entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Amine Adli, com o placar em 1 a 0 para o Bournemouth. O gol dos Cherries foi marcado por Éli Junior Kroupi, aos 33 da etapa inicial, após erro na saída de bola dos Wolves.

Rayan teve alguns toques na bola, sendo a maioria em transição rápida pelo lado esquerdo do campo. Em contra-ataque rápido, o brasileiro serviu para o também estreante Alex Tóth, mas o atacante húngaro desperdiçou a oportunidade.

continua após a publicidade

Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, Rayan recebeu na entrada da área, conseguiu girar para cima de João Gomes e, com cruzamento rasteiro da linha de fundo, encontrou Alex Scott na pequena área para ampliar o marcador e sacramentar a vitória do Bournemouth sobre o Wolves.

O que vem por aí?

O Bournemouth retorna aos gramados no sábado (7), às 12h (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League, no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). No mesmo dia, horário e competição, o Wolves recebe o Chelsea, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING).

Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

