Europeus reagem à estreia de Rayan no Bournemouth: 'Brilhante'

O Bournemouth venceu o Wolverhampton por 2 a 0, neste sábado (31), fora de casa, pela 24ª rodada da Premier League. O confronto marcou a estreia do atacante Rayan, que se transferiu recentemente para os Cherries. Dentro de campo, o ex-Vasco começou a trajetória no futebol inglês com o pé direito, dando passe para um dos gols do novo clube no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Sócia do Vasco aciona Compliance da SAF e denuncia Fernando Diniz por suposto assédio moral

A joia das categorias de base do Cruzmaltino não começou a partida entre os titulares. O atacante entrou em campo aos 23 minutos do segundo para ser decisivo na confirmação da vitória do Bournemouth.

Quando entrou em ação, o clube já vencia a partida por um a zero. Com Rayan em campo, a equipe do técnico Andoni Iraola teve mais volume ofensivo para buscar o segundo gol e garantir os três pontos.

continua após a publicidade

A jogada do gol da vitória foi de autoria do ex-Vasco. Após receber um passe na lateral esquerda, Rayan girou em cima de João Gomes, ex-jogador do Flamengo, para alcançar a linha de fundo e tocar para o meio da área, onde estava Alex Scott para marcar.

A jogada viralizou entre os torcedores ingleses, que se encantaram com o brasileiro. Veja a repercussão do lance abaixo:

Tradução: "Linda assistência de Rayan para o gol de Alex Scott. Não pode ficar melhor".

Tradução: "Parece que o Bournemouth acertou em mais uma contratação".

Tradução: "Rayan dá assistência na estreia. Bournemouth com mais uma contratação excelente".

Tradução: "19 anos. Rayan, jogador do Bournemouth é brilhante".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Venda de Rayan

O Vasco da Gama acertou a venda do atacante Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra, no último dia 21 de janeiro. O acordo entre as partes chegou ao alcance de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões).

continua após a publicidade

A despedida de Rayan com a camisa cruzmaltina aconteceu na estreia do Vasco, em 2026, contra o Maricá, no dia 15 de janeiro, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 2. A diretoria do clube tentou mantê-lo até a janela do meio do ano, mas não obteve sucesso.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável