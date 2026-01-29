Raphinha faz alerta à Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo: 'Não vamos'

Um dos líderes da Seleção Brasileira, Raphinha fez um alerta aos comandados por Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo. Em entrevista ao "Sofascore", o jogador foi questionado sobre as chances do Brasil conquistar o maior torneio de futebol pela sexta vez na história, mas fez um alerta sobre peso de camisa.

- A gente tem que respeitar todas as seleções que vamos enfrentar, mas sabendo do nosso potencial. Se estivermos bem focados, com todos em prol da Seleção, a chance da gente ganhar contra a seleção que for é muito maior. Mas temos que estar focados no trabalho. Se acharmos que vamos ganhar com a camisa, não vamos.

Raphinha também fez uma avaliação do grupo do Brasil, que conta com Marrocos, Escócia e Haiti. O camisa 11 do Barcelona não acredita que haverá jogo fácil e pede para que não exista um clima de oba-oba antes do início da Copa do Mundo.

- Muita gente acha que o futebol hoje em dia é como há 15 anos, em que muitas vezes você entra em campo e ganha o jogo com a camisa. Hoje é diferente. Muitos jogadores atuam em alto nível em clubes grandes e em seleções que não tem tanto nome assim. O nome engana muita gente. Você pode ouvir: "O Brasil vai jogar contra o Haiti". E acha que vai ser um jogo fácil, mas não é. É uma seleção que se classificou pra Copa e não é a toa que eles estarão lá. Prefiro encarar cada jogo como o mais difícil. Isso ajuda a manter a concentração no mais alto nível possível. Pra não ter nenhuma surpresa, prefiro encarar dessa forma.

Na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira estreia diante do Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Na sequência, a equipe de Ancelotti enfrenta o Haiti e encerra a fase de grupos contra a Escócia.

Raphinha avalia início de Ancelotti na Seleção e favoritos na Copa

Com pouco tempo de trabalho à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti foi elogiado por Raphinha antes do início da Copa do Mundo. O jogador comparou o ex-treinador do Real Madrid com Hansi-Flick, atual comandante do Barcelona, por conta do trato com o atleta.

- Ele é um cara que me surpreendeu muito positivamente. Não tive muito contato com exceção das vezes em que jogávamos contra. Parecia gente boa. Mas o contato na seleção, a maneira como ele trabalha, a maneira como ele é próximo dos jogadores, tenta entender um pouco dos jogadores e até parecido com o Flick, foi algo muito positivo que eu vi desde que ele chegou. Com a chegada dele, a gente se reencontrou novamente, a gente vem fazendo bons jogos e só temos a evoluir.

Além da Seleção Brasileira, Raphinha citou outras quatro equipes que devem ser favoritas ao título da Copa do Mundo. No entanto, o jogador fez questão de ressaltar o fator mais importante para avançar na competição e seguir sonhando com o troféu.

- A França, Argentina, Espanha, Inglaterra. Tem muitas seleções favoritas pra Copa. É u m torneio de tiro curto. A seleção que estiver preparada nos dias de jogos são as que vão chegar mais longe. Você pode estar muito bem, mas no dia do jogo estar em um dia ruim e você fica (pelo caminho).

Por conta de uma lesão muscular, Raphinha não participou dos últimos quatro amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul, Japão, Senegal e Tunísia. No entanto, o atleta se prepara para estar à disposição de Ancelotti para os jogos contra França e Croácia, em março.

