Jornal compara Igor Jeus a Diego Costa no auge: 'Fazendo história'

A trajetória de Igor Jesus vem sendo acompanhada de perto por grandes veículos europeus. Após marcar dois gols na goleada do Nottingham Forest sobre o Ferencváros, pela Europa League, o brasileiro foi tema de uma análise do "Diario AS", da Espanha, que destacou seu impacto na primeira temporada no futebol europeu e o comparou a Diego Costa no auge.

Contratado no último verão europeu, Igor Jesus chegou ao City Ground como uma aposta de médio prazo, não apenas para empilhar gols, mas para participar da construção do time. Segundo o "AS", mesmo em um momento de oscilação geral do Forest, o brasileiro tem sido um dos poucos jogadores a corresponder às expectativas, sobretudo pelo que entrega em jogos de maior exigência física e emocional.

Igor Jesus é comparado a Diego Costa

Na análise do jornal espanhol, Igor Jesus reúne atributos que remetem diretamente a Diego Costa no auge da carreira. Mobilidade, intensidade, capacidade de brigar com zagueiros mais fortes fisicamente e presença constante nos duelos ofensivos são apontados como pontos em comum. O AS destacou ainda o perfil competitivo do brasileiro, capaz de incomodar defesas durante os 90 minutos, mesmo quando não aparece diretamente nas estatísticas finais.

– Igor Jesus é um atacante que não vive apenas de gols. Ele pressiona, incomoda, cria espaços e sustenta o jogo ofensivo da equipe. Esse perfil lembra muito o Diego Costa em seus melhores anos – escreveu o jornal.

Aos 24 anos, o atacante foi descrito como um jogador em fase final de amadurecimento. Com 1,79m de altura, ele alia força física, velocidade em campo aberto e técnica, características que já haviam chamado atenção durante sua passagem pelo Botafogo, onde foi peça-chave nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Igor Jesus, ex-Botafogo, na Premier League (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Embora ainda esteja em processo de adaptação à Premier League, o AS ressaltou que Igor Jesus já faz história nas competições europeias. O atacante soma cinco gols em torneios continentais pelo Forest, número que o coloca como o maior artilheiro do clube em uma única temporada europeia, empatado com Garry Birtles, que marcou seis gols em 1978.

– Ele foi contratado para crescer aos poucos, mas seus números na Europa mostram que o impacto já é real – destacou o periódico.

O investimento feito pelo Nottingham Forest, próximo de 20 milhões de euros, também foi citado como reflexo da confiança no potencial do brasileiro. Internamente, o clube adota cautela e paciência, entendendo que a adaptação de jogadores sul-americanos costuma exigir tempo. O AS lembrou o caso de Murillo, que chegou em 2023 e só atingiu seu melhor nível na temporada seguinte, tornando-se um dos defensores mais valorizados da liga.

O AS termina a publicação apontando que, com a Copa do Mundo no horizonte, o brasileiro vê a sequência no futebol europeu como fundamental para se aproximar do radar de Carlo Ancelotti.

– Seu objetivo é se tornar mais uma opção para o já poderoso ataque da seleção brasileira – finalizou o diário.

