Corinthians ignora estreia de Paquetá, vence o Flamengo e é campeão da Supercopa Rei

Em jogo marcado por expulsão "atrasada" de Carrascal e estreia de Lucas Paquetá, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1º), no Mané Garrincha, em Brasília, e faturou o título da Supercopa Rei. De forma simbólica, o primeiro gol do Timão foi marcado pelo zagueiro Gabriel Paulista, primeiro reforço após o fim do transfer ban. Depois, no último lance, Yuri Alberto ampliou com golaço.

A temporada corintiana começa com troféu e esperanças de um ano novamente vitorioso, mas com mais tranquilidade fora de campo. Do lado rubro-negro, 2026 se inicia com resultados abaixo da expectativa em todas as competições. A partida que deveria ser festejada pela estreia de Paquetá, chamado em situação desconfortável, quando o time já tinha um jogador a menos em campo, teve gosto amargo.

Flamengo x Corinthians como foi o jogo?

A primeira finalização da Supercopa Rei foi rubro-negra. Aos 8 minutos, o zagueiro Léo Pereira achou ótimo lançamento para Alex Sandro, que cruzou para Plata desviar de cabeça para fora. Depois, o jogo ficou pegado, com algumas chegadas mais duras, até o Flamengo assumir controle da partida.

Aos 14', o início de uma avalanche flamenguista. Após outra boa jogada de Alex Sandro, Pulgar recebeu na entrada da área e finalizou com desvio para fora. Na cobrança de escanteio de Arrascaeta, Pedro tocou bem de cabeça, mas Matheus Bidu salvou em cima da linha. A bola ainda sobrou para Carrascal, que teve a finalização de primeira defendida por Hugo Souza. Já no lance seguinte, o Flamengo recuperou a bola, Arrascaeta puxou o contra-ataque com muita liberdade e acionou Pedro. O camisa 9, porém, ignorou a passagem de Plata, completamente livre, e finalizou sem força.

Mas concretizou-se, então, a máxima do futebol: quem não faz, leva. Em jogada de bola parada aos 25', foi o Corinthians que abriu o placar. Após cobrança de escanteio curto, Matheuzinho levantou a bola na área, Gustavo Henrique desviou de cabeça e o parceiro de zaga Gabriel Paulista chutou de primeira, marcando o seu primeiro gol com a camisa do Timão.

Gabriel Paulista comemora efusivamente primeiro gol com a camisa do Corinthians, marcado contra o Flamengo (Foto: Wanderson Oliveira / PxImages / GazetaPress)

O gol trouxe confiança ao time paulista, que passou a trocar mais passes e equilibrar as ações do jogo. O Flamengo ameaçava apenas em raras arrancadas de Plata, mas sem finalizações de perigo. Quem assustou foi novamente o Corinthians. Aos 37 minutos, os comandados de Dorival Júnior acertaram contra-ataque fulminante: de Bidon para André, de André para Memphis. O neerlandês teve liberdade para ajeitar o corpo e finalizar de chapa, mas parou em ótima defesa de Rossi.

Já nos acréscimos, o Rubro-Negro conseguiu uma última chance em bola parada. Arrascaeta cobrou escanteio longo, Pulgar desviou da entrada da área e Jorginho completou de cabeça para fora.

Mas foi com polêmica que terminou a primeira etapa: no último lance, os jogadores alvinegros pediram expulsão de Carrascal por cotovelada em Bidon. O juiz, no entanto, liberou os atletas para os vestiários. Situação resolvida? Nada disso. No retorno do intervalo, Rafael Klein chamou os capitães, avisou que revisaria o lance e aplicou o cartão vermelho ao colombiano.

Mesmo com um a menos, o Flamengo teve a primeira grande chance da segunda etapa, novamente em bola parada. Arrascaeta cobrou falta na cabeça de Pulgar, que desviou com qualidade e foi parado pelo travessão. Sem parecer sentir a expulsão, o Rubro-Negro ofereceu perigo novamente logo depois, quando Pedro foi acionado na linha de fundo e cruzou, mas a bola passou direto por Arrascaeta.

Para explosão da torcida flamenguista no Mané Garrincha, Filipe Luís convocou a reestreia de Paquetá aos 13 minutos. Logo no primeiro toque, o meia tabelou bem, mas errou o último passe para Arrascaeta. No contra-ataque, o Corinthians levou perigo com finalização para fora de Yuri Alberto. No lance seguinte, de novo. Dessa vez, o Timão até balançou as redes com Memphis, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada — neste momento, a comunicação do árbitro com o VAR não estava funcionando, e o juiz foi obrigado a manter a marcação de campo.

Lucas Paquetá puxa primeiro ataque em reestreia com a camisa do Flamengo, em duelo com o Corinthians (Foto: Luis Henrique Januário Pacca / Mochila Press)

Do lado paulista, Dorival Júnior também promoveu estreia. O atacante Kaio César, contratado junto ao Al Hilal, entrou na vaga de Memphis aos 31 minutos. E dos pés do novato, já nos acréscimos, saiu passe para Yuri Alberto, que girou bonito e acertou a trave com finalização de canhota. O lance de perigo abriu caminho para um fim de jogo maluco.

Pouco depois, após cruzamento de Ayrton Lucas e dividida de Léo Ortiz no alto, Lucas Paquetá teve a chance de mudar completamente o cenário da estreia. Dentro da pequena área, o reforço milionário dominou de coxa, levantando a bola, mas finalizou para fora.

Antes do desfecho, Yuri Alberto conseguiu, enfim, colocar o seu nome no marcador. O atacante disparou em velocidade no contra-ataque, outra vez após passe de Kaio César, aplicou lindo balão no goleiro Rossi e finalizou de cabeça para as redes: 2 a 0 para o Corinthians, que conquista o primeiro título da temporada.

O que vem por aí?

O Flamengo joga de novo já nesta quarta-feira (4), quando recebe o Internacional no Maracanã pela segunda rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro tenta se recuperar da estreia, na qual foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1. Depois, no sábado (7), encara o Sampaio Corrêa pelo compromisso derradeiro da fase inicial do Carioca. Além de vencer, o Mais Querido depende de combinação de resultados para avançar ao mata-mata e evitar o quadrangular do rebaixamento.

Também derrotado na partida inicial do Brasileirão de 2026, por 2 a 1 para o Bahia, o Corinthians se volta para dois compromissos em sequência do Paulistão, no qual ocupa a sexta posição geral até o momento. Primeiro, duela com o Capivariano na quinta-feira (5). Posteriormente, mede forças com o rival Palmeiras no domingo (8).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 2 CORINTHIANS

Supercopa Rei

📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

🥅 Gols: Gabriel Paulista aos 25'/1ºT (0-1) e Yuri Alberto aos 52/2ºT (0-2)

🟨 Cartões amarelos: Breno Bidon (40'/1ºT), Memphis (10'/2°T) e Gabriel Paulista (18'/2ºT)

🟥 Cartões vermelhos: Carrascal (52'/1ºT)

🏟️ Público: 71.244 torcedores

💸 Renda: R$ 12.690.257,00

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata (Cebolinha), Carrascal e Pedro (Lucas Paquetá)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele, André (Matheus Pereira), Carrillo (Garro) e Breno Bidon (Charles); Memphis (Kaio César) e Yuri Alberto

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael da Silva Alves

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques