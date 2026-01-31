Rayan estreia, e brasileiros marcam: veja os destaques da 24ª rodada da Premier League
João Pedro foi destaque no Chelsea, assim como Gabriel Jesus, que brilhou pelo Arsenal
- Matéria
- Mais Notícias
A 24ª rodada da Premier League iniciou neste sábado (31), com cinco jogos que já movimentaram as duas partes da tabela. O líder Arsenal visitou o Leeds United e, com gol de Gabriel Jesus, venceu por 4 a 0 e se manteve firme na ponta da tabela. Outro brasileiro que se destacou foi Rayan, que estreou com a camisa do Bournemouth, na vitória por 2 a 0 sobre o Wolves.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Entenda ausência de Estêvão em duelo do Chelsea pela Premier League
Futebol Internacional31/01/2026
- Futebol Internacional
Com brilho de Rayan, Bournemouth vence Wolves pela Premier League
Futebol Internacional31/01/2026
- Futebol Internacional
Premier League domina Champions: veja balanço dos times das principais ligas na competição
Futebol Internacional29/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A rodada terá continuidade no domingo (1) e na segunda-feira (2). Os destaques serão os jogos entre Tottenham e Manchester City e Manchester United e Fulham.
Leeds United 0x4 Arsenal
No Elland Road, o Arsenal goleou o Leeds United por 4 a 0 e se recuperou da derrota sofrida para o Manchester United na última rodada. Aos 27', Noni Madueke ficou com sobra de escanteio e cruzou para Martin Zubimendi abrir o placar aos Gunners. Dez minutos depois, em outra cobrança de escanteio, o goleiro Karl Darlow afastou mal a bola de soco e marcou contra.
O Leeds teve mais presença no ataque em busca da reação após o intervalo. Porém, na metade do segundo tempo, Viktor Gyökeres aproveitou cruzamento de Gabriel Martinelli e ampliou a vantagem do Arsenal. Nos minutos finais, o atacante sueco deu lugar a Gabriel Jesus, que após parar em Darlow na primeira tentativa, de cabeça, fez belo gol para dar números finais a vitória dos Gunners.
Wolves 0x2 Bournemouth
O Bournemouth venceu o Wolves por 2 a 0, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING). A partida ficou marcada pela estreia de Rayam, ex-joagdor do Vasco, que entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Amine Adli, com o placar em 1 a 0 para o Bournemouth. O gol dos Cherries foi marcado por Éli Junior Kroupi, aos 33 da etapa inicial, após erro na saída de bola dos Wolves.
Rayan teve alguns toques na bola, sendo a maioria em transição rápida pelo lado esquerdo do campo. Em contra-ataque rápido, o brasileiro serviu para o também estreante Alex Tóth, mas o atacante húngaro desperdiçou a oportunidade.
Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, Rayan recebeu na entrada da área, conseguiu girar para cima de João Gomes e, com cruzamento rasteiro da linha de fundo, encontrou Alex Scott na pequena área para ampliar o marcador e sacramentar a vitória do Bournemouth sobre o Wolves.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Chelsea 3x2 West Ham
Em jogo eletrizante no Stamford Bridge, em Londres (ING), o Chelsea venceu o West Ham por 3 a 2. No primeiro tempo, os Hammers abriram o placar com Jarrod Bowen, que tentou cruzamento para Taty Castellanos, mas a bola não foi desviada e acabou no fundo das redes de Robert Sánchez. Antes do intervalo, Crysencio Summerville marcou belo gol de fora da área e ampliou a vantagem dos visitantes.
Sem Estêvão, fora por razões pessoais, o treinador Liam Rosenior apostou na entrada de João Pedro, Wesley Fofana e Marc Cucurella. O resultado foi imediato e, com assistência do zagueiro francês, o atacante brasileiro diminuiu a desvantagem do Chelsea. Logo depois, após bate-rebate, foi a vez do lateral espanhol aparecer e empatar o placar.
Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com chances para cada lado. Até que, após passe de João Pedro, Enzo Fernández apareceu na entrada da área para marcar o gol da virada do Chelsea sobre o West Ham. Antes do apito final, uma confusão generalizada resultou na expulsão de Jean-Clair Todibo, por conduta violenta em João Pedro.
Liverpool 4x1 Newcastle
Jogando em casa, o Liverpool buscava a vitória para afastar a sequência de cinco jogos sem vencer na Premier League, mas tinha uma dura missão: enfrentar o Newcastle, uma das equipes com mais qualidade na liga, mas que também estava longe de sua melhor fase. Por isso, o jogo tendia a ser equilibrado, mas também muito animado.
A primeira etapa foi uma síntese dessa premissa. Em um duelo tenso e equilibrado, com ambas as equipes criando grandes chances, foi o Newcastle quem abriu o placar, com Anthony Gordon. O inglês recebeu pelo lado direito e, mesmo sob forte marcação, acertou um chute seco, rasteiro e direto, sem chances para Alisson. Entretanto, Ekitiké, com grande atuação, marcou dois gols em menos de quatro minutos e virou o jogo para o Liverpool.
Na segunda etapa, a intensidade do confronto continuou. Atrás no placar, o Newcastle buscava entrar novamente no jogo e tentar a vitória, mas enfrentava um Liverpool embalado após a virada. Com isso, o duelo seguiu intenso, e foram os Reds que chegaram ao gol mais uma vez. Desta vez, após dar assistência para Ekitiké, Wirtz marcou o terceiro, com assistência de Salah. O jogo seguiu movimentado, e na reta final, Konaté selou a vitória dos Reds, marcando o quarto da equipe.
Outros resultados
- Brighton 1x1 Everton
Próximos jogos da Premier League
- Aston Villa x Brentford
- Manchester United x Fulham
- Nottingham Forest x Crystal Palace
- Tottenham x Manchester City
- Sunderland x Burnley
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias